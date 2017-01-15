В Николаеве состоится смотр Рождественских вертепов Мероприятие пройдет в двадцатый раз ХХ обзор Рождественских вертепов состоится сегодня, 15 января, в 11.00 в Доме учителя (Николаев, просп. Центральный, 167). Организаторы - Николаевский фонд «Детям Украины» при поддержке управления по делам семьи, детей и молодежи горисполкома, управления образования, науки облгосадминистрации, городского управления образования, Народного Руха Украины. Поддержка - Имение Святого Николая, Фотореклама "Николаев", СП "Нибулон". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама