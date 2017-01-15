Верхний банер

В Николаеве состоится смотр Рождественских вертепов

15.01.17 09:53Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Мероприятие пройдет в двадцатый раз

ХХ обзор Рождественских вертепов состоится сегодня, 15 января, в 11.00 в Доме учителя (Николаев, просп. Центральный, 167).

Организаторы - Николаевский фонд «Детям Украины» при поддержке управления по делам семьи, детей и молодежи горисполкома, управления образования, науки облгосадминистрации, городского управления образования, Народного Руха Украины.

Поддержка - Имение Святого Николая, Фотореклама "Николаев", СП "Нибулон".

Похожие новости

10.01.17 08:23В Николаеве состоялся турнир по футболу среди девочек

10.01.17 08:0010 января - Домочадцев день, или Рождественский мясоед: традиции и обычаи

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 15.01.2017

Закругление верхнее-левое

13:15Сутки в АТО: десятки обстрелов, есть потери

12:59Сакральное животное Украины: свиньи когда-то помогли выжить предкам украинцев

12:46Трамп начал обратный отсчет до своей инаугурации

12:33До Николаевского полумарафона осталось 100 дней

12:14Тука дал обнадеживающий прогноз по возвращению оккупированных территорий

11:50Популярные обезболивающие оказались опасными для женщин

11:28Воспитанники детского сада «Вишенка» колядовали для николаевских спасателей (ВИДЕО)

11:10Назван самый дорогой город Украины

10:48Николаевская область: цены растут

10:31В США началась неделя протестов против инаугурации Трампа

10:14Николаевских спасателей снабдили белыми касками

09:53В Николаеве состоится смотр Рождественских вертепов

09:39В Украине объявлено штормовое предупреждение

09:30На Николаевщине автомобили застревают в снегу

09:03Создана самая большая карта звездного неба

08:49Продавец Mazda 626, находясь в розыске, пришел в сервисный центр МВД за услугой

08:27Главную елку страны распилят и продадут с аукциона после Старого Нового года

08:08Сегодня - Куриный праздник

 14.01

21:15Вред от наушников?

21:00Американец вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.01.17 13:402100

В Южноукраинск приедет Предстоятель УПЦ МП Онуфрий

01.01.17 14:152430

Планы на 2017-й: что пообещал мэр Николаева горожанам

01.01.17 14:272270

Гастрономическая карта Украины (инфографика)

01.01.17 14:392090

Украинские позиции обстреляли в новогоднюю ночь на Светлодарской дуге, сообщил спикер Минобороны.

Самые читаемые

05.01.17 14:0058010

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710820

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279270

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:336950

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама