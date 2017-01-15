Воспитанники детского сада «Вишенка» колядовали для николаевских спасателей (ВИДЕО)

По традиции в Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области посетили воспитанники детского сада «Вишенка» и заколядовали для спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дети вместе с воспитателями подготовили настоящее представление, а сотрудники Службы спасения встречали колядников под бурные аплодисменты и с восторгом наблюдали за действом. Сотрудники ГСЧС отблагодарили колядников сладкими подарками.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко отметил: «Воспитанники детского сада «Вишенка» ежегодно колядуют для нас, чем приносят положительные эмоции, и по-настоящему чувствуется дух праздника. Колядки с пожеланиями мира всей нашей Родине, согласия и взаимопонимания каждой семье, которые подарили дети, не оставили никого равнодушным».