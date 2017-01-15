Создана самая большая карта звездного неба

Основной целью этой работы ученых является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли

Международная группа ученых создала самую большую карту видимой части Вселенной. На нее нанесено три миллиарда космических объектов, снятых в течение четырех лет.

В основу новой карты легло около 500 тысяч фотографий, полученных за четыре года съемки. На ней изображено три миллиарда планет, звезд и галактик. Карта весит два петабайта.

Как поясняют ее авторы, это сопоставимо с объемом сотни энциклопедий Wikipedia или миллиарда селфи-снимков.

Карта в первой редакции содержит информацию о местонахождении, яркости и цвете объекта в небе в разные моменты времени. На следующем этапе она будет включать в себя каталогизированные снимки отдельных участков неба. Основной целью этой работы является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли и представляют потенциальную угрозу.