Верхний банер

Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

14.01.17 18:55Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

С помощью разных музыкальных мелодий можно человека развеселить, воодушевить, заставить задуматься или заплакать. И как выяснилось, даже заснуть.

Композиция Weightless набрала более 7,5 миллиона просмотров на YouTube, а также около 8,7 миллиона прослушиваний на Spotify. Секрет популярности этого произведения вовсе не в замечательной мелодии или талантливом исполнении. Просто её используют в качестве снотворного.

В 2011 году участники британского коллектива Marconi Union в содружестве с учёными из British Academy of Sound Therapy решили создать музыкальную композицию, которая будет оказывать на слушателей успокаивающее воздействие. Результат превзошёл все ожидания.

Композиция Weightless длится чуть больше восьми минут и насыщена различными электронными звуками и спецэффектами. Её размеренный ритм заставляет ваше сердце стучать всё реже, дыхание становится лёгким, а веки сами собой закрываются. Эффект от этого музыкального произведения настолько поразил исследователей, что Weightless была включена журналом Time в список 50 самых значительных изобретений года.

Разумеется, не стоит ожидать, что этот трек свалит вас на бегу или прямо во время работы. Для того чтобы музыка подействовала, необходимо создать подходящие условия: принять удобную позу, расслабиться, надеть наушники, закрыть глаза. В этом случае засыпание происходит легко и незаметно даже у тех людей, кто обычно страдает от бессонницы.

Похожие новости

06.01.17 11:12Как украинцу теперь купить жене норковую шубу и не попасть под статью Уголовного кодекса

23.10.16 20:44Как быстро уснуть, если не можешь

29.09.15 10:11Международному дню музыки посвящается. Николаев концертный

20.12.13 12:1948 часов: новый "Хоббит", альбом Beyonce, книга Бегбедера

28.10.13 10:49Лучший европейский поп-джаз добрался до Николаева с концертом Julian Tomas & Friends

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 14.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:40В Николаеве поступления от аренды объектов коммунальной собственности составили 11 миллионов

19:30Жители бьют тревогу: в Одессе орудует опасная банда педофилов

19:20200 000 гривен из бабушкиного кошелька

19:10В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

18:55Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

18:45Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

18:25Найдена болезнь, которая вызывает ненависть к музыке

18:10Как дата рождения влияет на продолжительность жизни человека

18:00«Горячая линия» губернатора

17:50Куда уходили бюджетные деньги в регионах Украины в 2016 году

17:47Вакарчук прокомментировал запрет "Дождя" в Украине

17:40В Миколаївському зоопарку відбулося традиційне свято

17:35Аваков наградил огнестрельным оружием депутата, состоящего на учете у психиатра

17:31Украина вошла в рейтинг с самым большим количеством упущенных возможностей

17:10Это вам не игрушки!

17:08МФК «Николаев» и одесский «Черноморец» 21 января проведут контрольный матч в Совиньоне

16:59Пополнение в Одесском зоопарке: на свет появился детеныш камерунских овец

16:45В США полиция нашла девочку, которая была похищена 18 лет назад из больницы, где появилась на свет

16:35Муженко сообщил ОБСЕ об увеличении обстрелов со стороны оккупантов

16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.12.16 20:002090

Губернатор Николаевщины поздравил жителей области с Новым годом

31.12.16 20:182330

В Крыму без света семь тысяч человек

31.12.16 20:222180

В возрасте 106 лет умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг

31.12.16 20:352320

Нардеп от БПП Корнацкий анонсировал разделение Украины, так как «нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей»

Самые читаемые

05.01.17 14:0057810

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710630

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278890

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:336740

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама