Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

С помощью разных музыкальных мелодий можно человека развеселить, воодушевить, заставить задуматься или заплакать. И как выяснилось, даже заснуть.

Композиция Weightless набрала более 7,5 миллиона просмотров на YouTube, а также около 8,7 миллиона прослушиваний на Spotify. Секрет популярности этого произведения вовсе не в замечательной мелодии или талантливом исполнении. Просто её используют в качестве снотворного.

В 2011 году участники британского коллектива Marconi Union в содружестве с учёными из British Academy of Sound Therapy решили создать музыкальную композицию, которая будет оказывать на слушателей успокаивающее воздействие. Результат превзошёл все ожидания.

Композиция Weightless длится чуть больше восьми минут и насыщена различными электронными звуками и спецэффектами. Её размеренный ритм заставляет ваше сердце стучать всё реже, дыхание становится лёгким, а веки сами собой закрываются. Эффект от этого музыкального произведения настолько поразил исследователей, что Weightless была включена журналом Time в список 50 самых значительных изобретений года.

Разумеется, не стоит ожидать, что этот трек свалит вас на бегу или прямо во время работы. Для того чтобы музыка подействовала, необходимо создать подходящие условия: принять удобную позу, расслабиться, надеть наушники, закрыть глаза. В этом случае засыпание происходит легко и незаметно даже у тех людей, кто обычно страдает от бессонницы.