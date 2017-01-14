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Как дата рождения влияет на продолжительность жизни человека

14.01.17 18:10Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Люди, родившиеся весной, живут на 41% дольше людей, которые родились осенью. Американские ученые провели аналитическое исследование в области нумерологии. Специалисты из США установили, что дата рождения непосредственно влияет на длительность жизни человека.

Американские эксперты предполагают, что люди родившиеся весной живут на 41% дольше людей, которые родились осенью.

Люди родившиеся зимой, чаще подвергается психиатрическим заболеваниям, но реже склонны к глазным болезням. Также ученые установили, что такие люди практически не склонны к аллергии, чего нельзя сказать о людях, которые родились летом.

Научные сотрудники утверждают, что дети, родившиеся в конце обучающего года, способны в два раза быстрей достигнуть желаемых результатов в обучении. Ученые отметили, что данные выводы были сделаны на основе научных работ, и не имеют ничего общего с астрологическими прогнозами.

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Суббота, 14.01.2017

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