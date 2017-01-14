Это вам не игрушки!

Игрушки, которые стали легендарными.

Сегодня популярнейшему атрибуту практически любого летнего пикника, тарелке фрисби, исполняется ровно 50 лет. Хотя игры с летающими дисками были известны ещё со времён античности, именно это торговое название стало общеупотребительным для таких игрушек. Даже для тех, которые не имеют ни малейшего отношения к компании Wham-O, которая и начала в 1967 году продавать настоящие фрисби. Это далеко не единственный пример того, как название игрушки становится не просто известным, а культовым.

Кубик Рубика

Венгерский изобретатель Эрнё Рубик создал немало игрушек и головоломок, даже был главным редактором журнала об играх и головоломках. Но именно этот куб с разноцветными гранями сделал его по-настоящему известным. И, к слову, весьма обеспеченным. Саму игрушку Рубик придумал в 1974, в 1975 запатентовал, а в начале 1980 года при помощи немецкого предпринимателя Тибора Лаци и англичанина Тома Кремера (у обоих были венгерские корни) вывел её на мировой рынок.

За первые два года продаж по миру разошлось 100 миллионов официальных копий Кубика Рубика и как минимум столько же подделок. Игрушка достаточно проста в изготовлении, а спрос на неё был огромен, так что желающих поживиться на производстве пиратских кубиков было достаточно. Помимо коммерческого успеха Рубика ждало и признание профессионалов. В начале 80-х он получил за свой кубик множество премий, в том числе за лучшую игрушку года в США, Германии, Франции и Великобритании.

Монополия

Настольная игра, которая стала своего рода символом настольных игр. Она умудрилась сделать интересной даже экономику. И даже при том, что подобных игр немало, именно эта стала по-настоящему легендарной.

Иронично то, что популярнейшая игра про экономику появилась в самые чёрные её дни - разгар великой депрессии. Безработный житель Пенсильвании Чарльз Дэрроу придумал её в 1934 году и попытался продать компании Parket Brothers, производящей игрушки. Но представителям компании игра не понравилась и они её не взяли, чуть не совершив тем самым крупнейшую ошибку в истории своей фирмы. А Дэрроу, который в своё детище верил, наладил своё кустарное производство и за 1935 год продал 5000 копий игры. После такой демонстрации Parker Brothers согласились купить "Монополию", и уже в 1936 она стала самой продаваемой игрой в США.

Популярность "Монополии" очень высока и через 80 лет. Её перевели практически на все языки, на её основе создаются новые игры, но самое главное, играя в неё можно заработать реальные деньги. Не напрямую, конечно, но если выиграть один из коммерческих турниров по этой игре, то можно получить неплохие призовые.

Барби

Не просто игрушка, а настоящий символ определенного образа жизни. Хотя за более чем полвека своего существования Барбара Миллисент Робертс (а именно такое у Барби полное имя) успела сменить сотни образов и профессий. Кроме того, несмотря на свою сумасшедшую популярность, кукла часто подвергалась критике за навязывание неправдоподобных представлений о красоте и "потребительского" отношения к жизни.

Но это всё не помешало компании заработать на этой кукле огромные деньги и выстроить вокруг неё целую империю. Помимо самой куклы выпускается ещё множество аксессуаров к ней, куклы-друзья и куклы-родственники (в мире Барби есть ещё почти полсотни персонажей во главе с её бойфрендом Кеном), выпускаются даже детские журналы о Барби. А началось всё с того, что жена основателя компании игрушек Mattel Эллиота Хэндлера Рут, обратила внимание, что её дочери больше нравится играть не с куклами-малышками, а вырезанными из бумаги фигурками взрослых женщин. Так ей в голову пришла идея создать новую "взрослую" куклу. И хотя поначалу в компании её мужа идею не оценили, Рут всё же её продавила. И в 1956 году на свет появилась самая известная в мире кукла.

Тетрис

Видеоигра, которую знают даже те, кто ничего не знает о видеоиграх. И особенно приятно здесь упомянуть, что создана она нашим соотечественником Алексеем Пажитновым. Правда сам автор коммерческой выгоды из её создания извлечь практически не сумел. Создал он её в 1984 году, а первые авторские отчисления стал получать только в 1996, и то, весьма скромные. Да и в целом с авторскими правами на эту игру, в связи с её советским происхождением, вышла одна из самых больших путаниц в истории видеоигр. На "Тетрис" претендовало сразу несколько компаний, каждая из которых считала именно себя единственно верной владелицей прав. Но победила в этой борьбе Nintendo.

Впрочем, создателю игры всё же кое-что досталось. И я не только о всемирной славе и признании. С 1996 по 2005 он проработал в Microsoft, где, в частности, руководил созданием головоломок.