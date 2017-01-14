Что сулит в наступившем году славянский гороскоп

Мы привыкли к традиционным восточным гороскопам. А ведь есть еще славянский! В нем персонажи куда ближе к нам, чем Козероги и Скорпионы. Может быть, славянский гороскоп окажется правдивее и достовернее?

МЕДВЕДЬ

(10 декабря - 9 января)

Медведь-трудяга весь год работал, что называется, на износ. И такое трудовое рвение начальству не заметить было бы просто преступно. Но Медведь хоть и трудоголик, но еще и хитрюга. Получив бонусы, он несколько ослабит хватку. 2017 год потапыч проведет, почивая на лаврах, наслаждаясь успехом и производя впечатление на окружающих. Это он умеет!

У представителей этого знака, вероятно, случится сразу несколько любовных романов. Правда, скорее всего, это будут яркие, но весьма короткие увлечения.

РОСОМАХА

(10 января - 9 февраля)

Росомаха в прошлом году не получила должного удовлетворения ни в финансовом, ни в личном плане. А потому она удвоит свои старания. На работе ей не будет равных. Росомаха справится с самыми сложными заданиями. Именно ее будут озарять гениальные идеи, как сделать мир в целом и бизнес в частности лучше.

Руководство оценит усилия. И Росомаху ждет заслуженное повышение по службе.

Увы, это не означает, что начальство решится и на прибавку жалованья. Логика тут будет проста: "Росомаха такая проворная, что сумеет себе всегда добыть жирный кусок мяса к обеду". Что в приницпе недалеко от истины. Правильно охотиться ее учить не надо.

В личной жизни все будет без кардинальных изменений.

ВОРОН

(10 февраля - 9 марта)

Ворон продолжит свою правильную стратегию. Он, как никто другой, умеет быть на виду в нужные моменты и спрятаться, когда внезапно запахнет жареным. В общении с вышестоящими сотрудниками проявляет чудеса дипломатии. А посему на работе у него все будет хорошо. Даже очень хорошо.

Пойдет карта и на любовном фронте. Те, кто в браке, обретут второе дыхание. Ну а одинокие встретят новую любовь.

ГОРНОСТАЙ

(10 марта - 9 апреля)

Прыткий, шустрый зверек в этом году сосредоточится на личных отношениях. Работа, дружба и все остальное, увы, отойдут на второй план. Он жаждет свежих чувств. Он их получит!

Сейчас Горностаю грозят такие отношения, которые принято называть роковыми.

Кроме того, в таком союзе вполне вероятно появление маленьких горностайчиков.

А работа… Ну что работа? Никуда не денется!

ЖАБА

(10 апреля - 9 мая)

Жаба - человек отзывчивый, всегда готовый оказать помощь. Эту ее особенность знают на работе. И охотно используют. Жабе не грозит ни безработица, ни бескормица. Предъявляя к себе высокие требования, она задирает планку и для своих коллег-сотрудников. Если в отделе есть Жаба, значит, все будет под контролем.

Жабы верные семьянины. И на любовном фронте у них все должно быть отлично. Никаких измен и разводов. Только крепкая жабья семья.

КУЗНЕЧИК

(10 мая - 9 июня)

Кузнечик - в своем амплуа. Надо куда-то скакать, что-то делать. Планов у него на новый год громадье. Кажется, надо чуть сбавить темп, выбрать что-то одно? Нет! Уникальность Кузнечиков - в многостаночности. Они одни могут взвалить на себя пятьдесят дел сразу и все довести до конца. Трудно поверить, но эти люди испытывают кайф от дедлайнов, загруженности и форс-мажоров. Если надо срочно найти выход из какой-то кризисной ситуации, не требующей отлагательств, - это к ним!

Одинокие Кузнечики в этом году встретят достойную себя половинку. Очень вероятно в этом году и пополнение потомства.

ХОМЯК

(10 июня - 9 июля)

Хомяка напрасно все принимают за ленивца и засоню. В душе он креативщик, каких мало. А еще компанейский человек. Вокруг него и в этом году будет много добрых и верных друзей, всегда готовых подставить вовремя надежное плечо. Хомяк будет получать любопытные, очень любопытные предложения по службе. Но на изменения вряд ли решится. Ему и тут неплохо. Да и коллег бросать он не готов.

А вот в любовных отношениях Хомяк будет готов на решительные действия. Может быть, даже сподобится создать семейный союз. Или завести еще одного ребенка.

УЛИТКА

(10 июля - 9 августа)

Это настоящий барометр, способный уловить малейшие изменения в настроении близких, коллег. Улитку ценят за тонкую душевую организацию, умение проявить внимание, сострадание. Они способны не только обходить критические места, но и тушить конфликты, которые только начинают тлеть. Незаменимый человек в коллективе!

Если в прошлом году Улитка не могла создать серьезных отношений, то в этом году она начнет регулярно выходить в свет, у нее появится больше друзей, а там и до влюбленности рукой подать. Главное, в самый последний момент не спрятаться обратно в раковину.

МУРАВЕЙ

(10 августа - 9 сентября)

Муравьи зачастую занимают ответственные должности. И с блеском справляются с возложенной на них задачей. Они умеют охватить своим взглядом все, что требуется, и даже больше. А острый ум всегда помогает принять нужные решения. В 2017-м наш герой и дальше будет при деле.

У Муравья в прошлом году были сильные любовные переживания. Взлеты, падения. Устал он от этого мельтешения и на годик возьмет паузу. Впрочем, посматривать на симпатичных особей противоположного пола не перестанет.

ХРУЩ

(10 сентября - 9 октября)

Хрущ - жук, который медленно, но верно делает свое дело. Не надо его подгонять. Будет только хуже. Зато именно ему можно поручить долгоиграющий проект, который требует детальной проработки. Хрущ от него не только не устанет, но и полюбит всей душой!

И да, в этом году неторопливый Хрущ обзаведется семьей. И поверьте, это обдуманный, взвешенный шаг. Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что брак этот будет отличаться особой крепостью.

БОБЕР

(10 октября - 9 ноября)

Бобер работает так, что... щепки летят. И по пути к карьерной вершине может позабыть о друзьях-товарищах. В наступившем году ему важно помнить, что одной работой дело не ограничивается. В попытке заработать больше и получить новую должность можно остаться не только без друзей, но и без семьи.

Впрочем, романы в этом году не обойдут стороной Бобра, опять же если он найдет на них время в рабочей суете.

ПЕС

(10 ноября - 9 декабря)

Пес - опора и домашних, и сослуживцев. За ним и в огонь, и в воду.

Он всегда найдет, чем заинтересовать. Пес из тех людей, кто должен всегда ощущать за собой крепкий тыл. Когда он понимает, что за ним крепкий коллектив, дружная семья, то горы свернет! Порадует достижениями и деньгами.

В этом году Псу надо быть менее открытым в общении с людьми и не доверять им без оглядки с первой же встречи.

В 2017 году на любовно-семейном небосклоне Пса возможны тучи, но только в том случае, если он ослабит свое внимание ко второй половине.