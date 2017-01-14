В Болгарии замерзло Черное море впервые за 60 лет

Черное море у берегов Болгарии замерзло впервые с 1954 года, что можно считать уникальным природным явлением, которое сейчас наблюдается в районе Бургаса.

Как пишут СМИ, суда, находящиеся в порту, превратились в ледяные скульптуры. Кроме того, из-за мороза и снега в районе Бургаса ограничено движение на дорогах и отменены занятия в школах.

Почти такая же ситуация - в порту Варны, где впервые замерз Дунай, из-за чего остановлено судоходство. Заместим, что в Болгарии повсеместно отмечаются аномально низкие температуры.

Стоит подчеркнуть, что минувшей ночью температура воздуха здесь опускалась до -20 градусов. По мнению ученых, такое явление обусловлено глобальным изменением климата, из-за чего в декабре в Сирии, а также в ряде районов Сахары прошли снегопады.

Следует сказать, что в 1954 году, когда море также замерзло, стояли сильные морозы и температура достигала –30 градусов по Цельсию.