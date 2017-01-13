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"Квартал 95" высмеял новогоднее поздравление президента Украины. Видео

13.01.17 20:23Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Студия "Квартал 95" сняла пародию на новогоднее выступление украинских президентов и нашла много общего в тексте каждого из четырех глав независимого государства.

Очередной хит об украинских политиках посмотрели уже более 715 тысяч зрителей. Надеемся, у них получилось посмеяться от души.

"Шановні українці, цей рік був важким", - юмористы отмечают, что именно с этой фразы начинается любое обращение украинского президента.

"Такое ощущение, что президенты вместе с булавой и гербовой печатью передают друг другу еще текст новогоднего обращения. С одной пометкой – "не забудь поменять год", - шутит Владимир Зеленский в видео.

Также комики обратили внимание, что обращение записывается за месяц до Нового года, и рассказал, какому выступлению президента о "тяжелом" годе точно поверили бы.

"Вы не чувствуете какую-то фальшь, когда человек в дорогом костюме, дорогих часах, холеный, говорит, что год был тяжелым? А вот ты ему не веришь. Я понимаю, если бы президент выбегал из горящего дома весь в копоти, в одной руке кошка, в другой обгорелый паспорт, и говорит "И так каждый день! Очень тяжелый год". Тогда бы мы все ему верили!" – считает юморист.

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