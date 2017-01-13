Черный кот и пятница 13-е не причем

Трепещи, суеверный народ, — пятница 13-е идет!

К слову, не последняя в этом году: в октябре также выпадает зловещее сочетание дня и числа. Но расслабьтесь и постарайтесь трезво оценить свои страхи по этому поводу. Неужели мы, человеки разумные, непременно должны в этот день забаррикадироваться в квартире, а остальные 364 дня в году шарахаться на улице от невинного животного, которого природа наградила черным цветом шерсти, крутить дули от сглаза, сплевывать через левое плечо и вытворять прочие глупости только потому, что так какая-то бабка сказала? Мне могут возразить, мол, вера в приметы — это древняя традиция нашего народа, неотъемлемая часть культуры и все такое. И, что самое главное, она "работает"! Что ж, попробуем проанализировать: почему приметы сбываются. Или, может, нам это только кажется?

ПО ВЕРЕ ТВОЕЙ БУДЕТ

... Говорят, когда кажется, креститься надо. "Свят, свят, свят!" На ум приходят кадры из советских фильмов, в которых "темные" селяне крестятся по поводу и без. Подтекст таких сцен ясен: высмеивание христианской религии и веры в Бога аки "мракобесной науки". Однако же власть советов, которая кичилась своим материализмом, сама и породила две крайности: неверие и суеверие. С одной стороны, у народа были слишком сильны религиозные корни, с другой — произошла подмена ориентиров: если Бога нет, значит, надо верить в чертей, леших, водяных, русалок и прочую нечисть. В самом деле, ведь кто-то же миром управляет?

Даже сегодня, когда люди ринулись в храмы, мечети, синагоги, суеверные привычки продолжают действовать даже у самых, казалось бы, благочестивых. Многое делаем на "автомате": выйдя за порог, не возвращаемся за забытой вещью, в противном случае обязательно смотримся в зеркало; вечером ничего не выносим из дому, даже протухший мусор; не здороваемся через порог; ложка со стола упала — женщина придет, нож — мужчина; нос зачесался — к выпивке, ладонь — к деньгам; чихнул — правду сказал, и много другое.

У меня на сей счет тоже богатый опыт. Однако, если в детстве я послушно цепляла на одежду булавку (от сглаза), то теперь напоминания родных об этой предосторожности вызывают у меня недоумение: зачем какие-то амулеты-обереги, если на шее висит крестик? Между тем подобные "невинные", на первый взгляд, мелочи могут испортить не только настроение, но и отношения с близкими, и даже коренным образом изменить судьбу...

Когда сестра выбирала крестную мать для своей новорожденной дочери, обо мне даже не шла речь. Предпочла менее близкую подругу, которая, мягко говоря, не отвечала церковным канонам (выучить "Отче наш" для нее было непосильным трудом). А все потому, что для меня племянница стала бы первой крестницей, которая непременно отобрала бы женское счастье у своей незамужней тети. Вспомнился в связи с этим пресловутый "венец безбрачия". Но по некоторым причинам в последнюю минуту все изменилось, и мне-таки пришлось крестить девочку. Уже после обряда решилась подойти к священнику с вопросом, не грозит ли мне несчастье? На что тот усмехнулся: "Дитя мое, не верь этим глупостям. Земная жизнь и без того полна страхов и печалей, зачем еще обременять себя воображаемыми опасностями?" После чего последовала короткая проповедь на тему суеверий, закончившаяся словами: "Помни слова Господа: "По вере твоей будет".

Однако кое-что в нашем разговоре меня насторожило. Оказывается, если человек верит в негативные предсказания и проклятия, то он в любой ситуации будет искать угрожающие признаки и таким образом сам выроет себе могилу. Проще говоря, попросту сработает метод самовнушения. Представьте, вышли вы на улицу — зима, гололед, координация движений нарушена, а тут еще, как назло, черная кошка дорогу перебежала. Ну все, быть беде — сейчас как упаду! И вы падаете. Перелом, растяжение, сильный ушиб. Но при чем здесь кошка?

СТРАХ — НА РУКУ ДЕМОНАМ

Относительно же волшебства, сеансов спиритизма, предсказаний гадалок и прочих небезопасных занятий, которые тоже относятся к разряду суеверий, и сегодня широко рекламируются в СМИ, разговор отдельный. Однажды в руки мне попала книга "О суевериях" издательства миссионерского отдела Львовской епархии УПЦ. В ней приводятся различные исторические и современные примеры из церковной практики. Если коротко, то церковь не отрицает действительности волшебства, или общения человека со злыми духами, только признает это не в тех понятиях, какие составил народ.

Начнем с простого. Слово "суеверный" образовано от слов "суе" (напрасно, попусту) и "вера". Вместе значит "пустая вера". Однако она не так безопасна, как кажется. Считается, что суетная вера, не приносящая истинную пользу душе человека, — это своего рода духовная болезнь, подобна наркомании, и образуется она там, где оскудевает истинное знание о вере и духовной жизни. "Вера без знания очень быстро превращается в суеверие, то есть весьма странную смесь различных взглядов, где находится место и ангелам, и бесам, и даже Господу Богу, но отсутствуют понятия покаяния, борьбы с грехом, изменения образа жизни, — говорится в книге. — Суеверия не возникают на пустом месте... Ряд их берет начало в язычестве, и в наше время они используются в качестве оружия сатаны... Суеверия порождают страх, а демонам гораздо проще справиться с людьми, пребывающими в состоянии страха".

Спрашивается: если в некоторых случаях бесовские штучки все-таки срабатывают, то можно ли как-то от них защититься? Ответ в книге прост: "Для успешной борьбы с суевериями и предрассудками надо знать их, изучать историю их происхождения, чтобы противопоставить суеверным страхам истину".

Возьмем, к примеру, такую популярную в народе вещь, как "сглаз". Этим особо грешат молодые матери. Считается, если кто-то похвалил ее малыша, то она должна три раза облизать языком лицо младенцу, сплевывая каждый раз — тогда сглаза не будет. Ведь именно "дурным глазом" объясняются все болезни деток. То какая-то старушка пыталась в колясочку заглянуть, то свекровь нехорошо посмотрела. Суеверие это берет свое начало от древних римлян-язычников. У них было даже специальное божество Фаскинус, которое защищало от глазастого зла. Угождали ему следующим образом: при любой прозвучавшей похвале здоровью, красоте и т.д. следовало категорически отговариваться и отплевываться.

Если вы обратитесь к гадалке, провидице, экстрасенсу со своей проблемой, он наверняка скажет, что на вас порча, да еще подскажет, кто ее навел. (А ты потом мучайся непреодолимой ненавистью к этому человеку.) Впрочем, вас тут же успокоят, предложив снять порчу. Людям нравятся простые ответы на сложные вопросы.

Мне как-то доводилось общаться с экстрасенсом, который работал вместе с мануалистом. Проблем со здоровьем у меня не было, а на прием к этим "спецам" пошла за компанию, к тому же за меня заплатили. Мануалист пощупал мой позвоночник, подтвердив, что он в порядке, только один диск "чуть-чуть" подправил (честно, ничего не почувствовала). А затем отправил к экстрасенсу: якобы вправленный диск выгнал негативную энергию за пределы организма, а тот должен отогнать ее подальше. Экстрасенс усадил меня на край стульчика, а сам стал позади, положив руки мне на плечи. Началась медитация, периодически сопровождаемая вопросами, чувствую ли я что-нибудь: покалывания, тепло, озноб и т.д. Через пять минут сидения в неудобной позе у меня затекла спина — единственное ощущение. Экстрасенс объяснил это моей "пуленепробиваемостью", дескать, не все люди поддаются его "сканированию" с первого раза. Посему пригласил на следующий сеанс, а чтобы я пришла наверняка, сообщил, что полгода назад у меня была порча. Я задумалась, но ничего такого вспомнить не смогла. А вскоре выбросила эту чушь из головы и никуда не пошла.

ПРИМЕТАМ ВОПРЕКИ

Говорят, как встретишь год, так и проведешь. Выходит, если в ночь на 1 января, вы, простите, напились до поросячьего визга, то вплоть до 31 декабря просыхать не будете? Это смешно. А вот что по этому поводу говорит святой Иоанн Златоуст: "Год будет для тебя счастлив во всем не тогда, когда ты напьешься пьян в первый день, но когда и в первый и в прочие дни будешь делать то, что угодно Богу. Если же, вознерадев о добродетели, будешь ожидать себе счастья от начала месяца и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго." А в конце — очень красноречивое: "Замечать дни не сообразно с христианскою мудростью".

Последнюю фразу можно истолковать и в отношении таких понятий, как "понедельник — день тяжелый" или "пятница,13-е", "в мае родиться — всю жизнь маяться". Без сомнения, понедельник действительно тяжелый день, но не сам по себе, а по "злоупотреблению временем". Опять-таки, напился и забылся, а наутро проснулся с тяжелой головой, естественно, начинать в таком состоянии какое-то серьезное дело невозможно. Относительно мая — срабатывает элементарное созвучие со словом "маяться". Лично я не знаю примеров, при которых бы день рождения, замужество или прочее событие именно в этом месяце впоследствии обернулось бы чем-то из ряда вон выходящим. То же касается "детей понедельника".

На счет происхождения мистической силы "пятницы, 13" существует несколько версий. Согласно одной из них, во всем виноваты Адам и Ева, которые, как утверждается, именно в этот день отведали запретный плод, а вслед за ними в такой же день Каин убил Авеля. Да и Христа распяли тоже в пятницу. А наиболее популярное объяснение дает Тайная Вечера, в которой принимали участие 13 человек — Иисус и 12 его учеников. При этом уточняется, что тринадцатым был предатель Иуда.

Поражают масштабы суеверного страха перед числом "13", например, в США. Известно, что в тамошних гостиницах нет 13-го этажа, а немногочисленные квартиры под таким номером сдаются за полцены. Известно, что Гете по 13-м пятницам из-под одеяла не вылезал, Бисмарк воздерживался от дум об отечестве, в этой же компании была и Елизавета I. Неудивительно, что простые смертные следуют их примеру. А усугубил все Альфред Хичкок, которого угораздило родиться именно в пятницу, 13-го, (в августе), и снять одноименный художественный ужастик.

В то же время церковь иначе трактует "пятницу" и число "13". В память о страданиях Христа верующим предписано в этот день поститься и молиться. На мирском языке это означает оздоровление души и тела. А 13 участников Тайной Вечери символизируют полноту церкви, начало ее бытия. Кстати, многие, следуя таким позитивным толкованиям, впадают в другую крайность, считая пятницу, 13, счастливым днем.

Можно долго еще перечислять "народные приметы" и опровергать их. Кто-то поймет, что все это действительно ерунда и единственное, что имеет значение — это жить согласно своей совести. Другие, напротив, утвердятся в предчувствиях и доверии "бабкам-шепотухам". Но задумайтесь, что бедственнее такой жизни — все подозревать, во всем видеть препятствие! Кстати, вскоре после крестин я встретила замечательного парня, который стал моим мужем. И уверена, что мое женское счастье — только в моих руках.