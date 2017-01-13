Нацбанк срочно продает $100 млн, чтобы удержать курс гривны

В пятницу, 13 января, Нацбанк объявил аукцион по продаже $100 млн на межбанковском валютном рынке

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В комментарии замглавы НБУ Олега Чурия говорится, что с начала 2017 года Нацбанк во время аукционов продал валюты на сумму $14,6 млн, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны.

13 января, с этой же целью Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона – до $100 млн.

НБУ отмечает, что в первые дни после праздников наблюдаются колебания курса гривны и объясняет это сезонным спадом.

"Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого. Объем международных резервов на начало января составил $15,5 млрд. Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств Правительства и НБУ", - говорится в сообщении.