Украинцы начали давать детям экзотическими именами. Девочку назвали Украиной

В столичном ЗАГСе, где регистрируют младенцев, уже привыкли к причудливым именам

Украинцы начали называть своих детей экзотическими именами: Эльза, Рута, Сальвиана, Оливия, Тея, Глория, Ло СиОрфеас, Леон, Мустафа, Трифон, Илай, Леонардо, Лукаш, Шахар.

"Папа наш придумал – мне понравилось! Сомневались, как ребенок будет с ним жить, но посмотрели, что есть украинка – космонавтка – Квитослава! И я очень люблю цветы", – рассказывает Евгения, жительница Киева.

Меньшему ребенку родители также дали оригинальное имя.

"Вторая тоже девочка – Ясмина! Сокращенно Яся", – добавила Евгения.

В столичном ЗАГСе, где регистрируют младенцев, уже привыкли к причудливым именам.

"Девочки: Эльза, Рута, Сальвиана, Оливия, Тея, Глория, Ло Си. Мальчики: Орфеас, Леон, Мустафа, Трифон, Илай, Леонардо, Лукаш, Шахар", – перечислила Елена Бондарь, начальник Соломенского районного ЗАГСа.

В конце 2016 года столичным ЗАГСом было зарегистрировано рождение девочки по имени Украина! Такое событие произошло впервые, передает ТК "Украина".

Если выбранное родителями имя человеку не нравится – украинский закон позволяет его изменить. Причем сколько угодно раз. За первую смену имени надо заплатить всего 5 гривен госпошлины, а вот все последующие обойдутся уже в 51 гривну.