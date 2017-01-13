Нацсовет отключил канал "Телеклуб" из-за "Мента в законе" и "Надежды"

13.01.17 08:46Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на 3 месяца ограничил трансляцию телеканала "Телеклуб" в украинских кабельных сетях из-за демонстрации запрещенных российских сериалов.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

В эфире канала обнаружили ряд запрещенных на территории Украины сериалов: "Мент в законе" (9-й сезон), "Профиль убийцы 2", "Стреляющие горы", "Золотые парни", "Надежда".

В сериалах "Мент в законе" и "Профиль убийцы 2" показываются правоохранительные органы РФ, что нарушает ст. 15-1 закона Украины "О кинематографии", где говорится о недопустимости популяризации силовиков страны-агрессора.

Кроме того, в фильме "Стреляющие горы" зафиксировано музыкальное произведение "Погранзастава" в исполнении Олега Газманова, который внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Такое решение Нацсовет принял в результате мониторинга эфира телеканала, проведенного с 15 по 19 декабря 2016 года.

Председатель Национального совета Юрий Артеменко отметил, что телеканал "Телеклуб" имеет юрисдикцию Германии, которая ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, поэтому регулятор не может изъять его из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции, по обычной процедуре.

Об этом решении Национальный совет оповестит полномочный регуляторный орган в сфере телерадиовещания Федеративной Республики Германии.

Как сообщалось, власти Украины обязали провайдеров прекратить трансляцию телеканала «Дождь»

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