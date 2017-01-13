Новая волна декоммунизации коснется названий вузов

Министерство образования и науки Украины обязало руководителей высших учебных заведений страны срочно переименовать вузы в рамках декоммунизации.

Об этом свидетельствует письмо заместителя главы МОН Владимира Ковтунца, опубликованное на сайте ведомства.

"Информируем, что необходимо срочно завершить процедуру приведения ранее присвоенных объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий в соответствие с требованиями закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики", — говорится в документе.

Отмечается, что в случае невыполнения распоряжения, деятельность учебного заведения будет считаться несоответствующей законодательству Украины.

Добавим, 2 декабря 2016 г. представители Института национальной памяти сообщили журналистам, что "декоммунизация в Украине завершена на 99%". Всего было переименовано 987 населенных пунктов с названиями коммунистической эпохи. На том же основании из публичного пространства были убраны 1 500 памятников Ленину и большевикам.

"Больше всего попало под декоммунизации поселков, названных в честь Владимира Ленина, Григория Петровского, Сергея Кирова и Василия Чапаева", - заявил начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Института национальной памяти Богдан Короленко.