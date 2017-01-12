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10 идей для празднования Старого Нового Года

12.01.17 21:15Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Через две недели после ночи новогодних гуляний мы опять собираемся за праздничным столом, чтобы вновь поздравить друг друга с праздником. Но этот раз со Старым Новым годом. Эта прекрасная возможность реализовать несбывшиеся в новогоднюю ночь идеи или ещё раз собраться семьёй, а может встретиться с теми, кого мы хотели, но не смогли увидеть в праздничную новогоднюю ночь. Поэтому Старый Новый год наполнен особым смыслом. relax.by разобрался, что это за праздник и как его можно отметить!

Почему мы празднуем Старый Новый год?

Если кто-то вдруг забыл, напоминаем: Старый Новый год мы отмечаем в ночь с 13 по 14 января. Причём это не всемирное торжество, иностранцам сложно понять его суть. Родилась традиция в 1918 году. Дело в том, что в России началось новое летоисчисление и празднования переместились на две недели вперёд. Но традиция отмечать по старому календарю у народа осталась, и, как ни странно, существует до нашего времени. В этот праздник жители нашей страны, России, Украины, Казахстана и Грузии вновь желают друг другу удачи в новом году и поднимают бокалы за уходящий год.

Как провести: 10 идей

К сожалению, это не красный день календаря. Весь день 13 января вы скорее всего проведёте в делах и заботах. Но это не повод не повеселиться вечером. Устройте для себя праздник и проведите его так, как не удалось отметить Новый год. Этакий второй дубль для 31 декабря.

1.Теплый круг друзей

Пригласите в гости того, кого не было (а хотелось бы увидеть рядом) в Новогоднюю ночь. Например, подругу, живущую в другом городе.

2. Устроить грандиозное семейное застолье.

Ведь Новый год — семейный праздник. Но у каждого, как правило, в эту ночь свои планы. А уж на Старый Новый год личные дела мало кто планирует. Воспользуйтесь этим и пригласите всех родственников — речь не о родителях (это само собой). Разошлите приглашения тетям, дядям, сестрам с их вторыми половинками. Тем более что Вы давно не видели друг друга (последний раз на свадьбе у родственников, наверное).

3. Посетить родной город.

Даже если вы живёте в нем. Откройте для себя ночной город, ведь отметить Старый Новый Год можно и под звёздным небом! Побродите по знакомым уличкам, станцуйте безумные танцы под новогодние ритмы на площади вместе с толпой народа. А после слепите снеговика с носом-морковкой во дворе дома. А если вы живёте в другом городе, то обязательно съездите домой. Думаем, вашей семье будет очень приятно увидеть вас.

4. Устроить романтический вечер.

В Новогоднюю ночь так и не удалось остаться с любимым наедине? У Вас есть шанс это исправить. Устройте новогодний вечер на двоих. Только никаких там селёдок под шубой и оливье. Закажите суши или приготовьте своё фирменное блюдо и зажгите свечи. А ближе к 12.00 примите вместе ванну, поздравьте друг друга и выпейте по бокалу шампанского.

5. В лучших ресторанных традициях…

Многие заведения города, кафе и рестораны, предлагают в этот праздник особую программу и меню. Даже если вы не найдёте подходящее заведение, отправьтесь в любимый ресторан или закажите столик там, где давно хотели побывать, но все как-то не складывалось.

  1. По-зимнему: на катке

К этому времени сезон катаний будет в самом разгаре . Выберите место, самое близкое к дому. Отлично, если вы пойдёте на каток большой компанией, но и вдвоём, и даже одному, там будет весело. А после уже дома или в уютном кафе согрейте себя и друзей теплым глинтвейном.

  1. Горнолыжный комплекс

Давно хотели покататься на лыжах или сноуборде? Или слететь с горки на тюбинге? Горнолыжный комплекс вам поможет осуществить эту затею. Если время и возможности позволяют, отправляйтесь за город.

  1. Экзотические страны или «С Новый годом!» под шум прибоя

Это вариант для тех, у кого в запасе парочка отгулов, а кошелек не опустошен полностью после праздников. Старый Новый Год в Турции, Египте или Эмиратах уж точно запомнится.

  1. Тематическая вечеринка или карнавал!

Главное, предупредить гостей о дресс-коде. В этот вечер без масок и костюмов вход строго запрещён. Это может быть венецианский бал или диснеевская тема. И кстати, вечеринка может быть не обязательно шумной, ведь можно устроить семейный карнавал или пригласить друзей вместе с детьми.

  1. Гадания: на кофейной гуще и не только…

Пожалуй, самая загадочная идея. Гадать нужно только с наступлением темноты. Одно из самых популярных гаданий — на воске. Его капают в воду и по фигурам, образовавшимся от капель, определяют будущее. Порой, чтобы его узнать, нужно проявить фантазию.

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Четверг, 12.01.2017

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