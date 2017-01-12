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Новосибирский митрополит назвал балет "Щелкунчик" оккультной постановкой

12.01.17 20:10Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

В Новосибирске митрополит назвал балет "Щелкунчик" оккультной постановкой. Об этом митрополит Новосибирский и Бердский Тихон заявил на премьере оперы "Рождество" в Новосибирском театре оперы и балета (именно в нем ранее запретили постановку "Тангейзер").

Перед началом оперы Тихон противопоставил оперу балету "Щелкунчик" (его в театре часто ставят в декабре-январе).

"Мы живем в интересное время, когда православные традиции возвращаются в нашу жизнь. 70 лет мы жили в атеистическом обществе, где религия была под запретом, всё подавлялось, что касалось духовности. Традиционные праздники, которые всегда отмечались, надо нести современному человеку, зрителю. Поэтому творческая группа молодых людей сама составила сценарий, сочинила музыку. Конечно, они спрашивали, консультировались у нас. Что получилось — еще сам не видел. Но думаю, это современная театральная постановка. Обсуждали с матушкой Ираидой, что у нас будет нового, чтобы сделать такую постановку, чтоб можно было каждый год в Святки, или день Рождества Христова, или в Новый год показывать.

Потому что Щелкунчик — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова.

Рассматривалось чтоб евангельское повествование, чтоб нарядно и весело, и елка тут была. Если опера будет принята, мы можем каждый год ее показывать. Я поговорил с директором театра, он согласен", — заявил митрополит.

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Четверг, 12.01.2017

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