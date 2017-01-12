В китайском колледже учащимся разрешили брать оценки «в кредит»

В китайском городе Нанкин в одном из колледжей ввели возможность для учеников брать оценки в кредит, передает TJ.

Для этого был создан специальный "банк оценок", где учащиеся могут брать оценки "в долг", чтобы позднее компенсировать их на будущих экзаменах, либо посредством участия в дополнительных мероприятиях (например, в публичных презентациях, либо в проведении лабораторных экспериментов). Пока к участию в эксперименте пригласили только один класс из 49 человек; необычный кредит вызвались взять пока 13 учеников.

Сама кредитная система напоминает банковскую – заемщику нужно предоставить поручителя, также ему будет присвоен кредитный рейтинг.

Директор колледжа отметил, что цель нововведения — поиск новых путей оценки эффективности, так как лучше давать общую оценку, а не ставить будущее студентов в зависимость от одного экзамена.