Активисты запустили сайт, который покажет сколько денег тратят украинские партии

|12.01.17 14:40
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В Украине заработал портал «Партийная касса», который впервые показал от кого и сколько средств получают политические партии и куда они их тратят.
Портал запущен активистами Центра «Эйдос», эксперты которого с 2014 года занимаются исследованием финансового положения партий.
Сайт содержит информацию про:
· доходы и расходы (в том числе региональных организаций партий)
· всех лиц, осуществлявших в 2016 году взносы в пользу партий
· долги
· движимое и недвижимое имущество, а также нематериальные активы
· имущество, находящееся в аренде партий
· банки, в которых содержатся средства
Все доступно в виде графиков.
На сайте можно найти данные как о парламентских партиях, так и некоторых популярных партиях, которые не попали в Верховную Раду.
Источником информации стали финансовые отчеты партий, которые ежеквартально представляются в Национальное агентство по предупреждению коррупции.
Также на сайте можно найти новости и аналитические материалы на тему финансового состояния партий.
Портал «Партийная касса» призван помочь журналистам и общественным активистам быстрее находить и анализировать информацию о финансовом положения политических партий, считают активисты.
Для рядовых украинцев он будет интересен как платформа, которая позволит мониторить, куда расходуются бюджетные средства. Ведь начиная с четвертого квартала, значительную сумму дохода партий составит именно финансирование из государственного бюджета.
Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Разработчики работают над совершенствованием функционала сайта и над интеграцией дополнительных возможностей и полезных инструментов для посетителей сайта.