Активисты запустили сайт, который покажет сколько денег тратят украинские партии

В Украине заработал портал «Партийная касса», который впервые показал от кого и сколько средств получают политические партии и куда они их тратят.

Портал запущен активистами Центра «Эйдос», эксперты которого с 2014 года занимаются исследованием финансового положения партий.

Сайт содержит информацию про:

· доходы и расходы (в том числе региональных организаций партий)

· всех лиц, осуществлявших в 2016 году взносы в пользу партий

· долги

· движимое и недвижимое имущество, а также нематериальные активы

· имущество, находящееся в аренде партий

· банки, в которых содержатся средства Все доступно в виде графиков. На сайте можно найти данные как о парламентских партиях, так и некоторых популярных партиях, которые не попали в Верховную Раду.

Источником информации стали финансовые отчеты партий, которые ежеквартально представляются в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Также на сайте можно найти новости и аналитические материалы на тему финансового состояния партий.

Портал «Партийная касса» призван помочь журналистам и общественным активистам быстрее находить и анализировать информацию о финансовом положения политических партий, считают активисты.

Для рядовых украинцев он будет интересен как платформа, которая позволит мониторить, куда расходуются бюджетные средства. Ведь начиная с четвертого квартала, значительную сумму дохода партий составит именно финансирование из государственного бюджета.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме. Разработчики работают над совершенствованием функционала сайта и над интеграцией дополнительных возможностей и полезных инструментов для посетителей сайта.