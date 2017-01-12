Определен лучший футболист Николаевской области 2016 года Он был определен по результатам опроса Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов и газеты «Николаевские новости», сообщает на своем официальном сайте МФК "Николаев". В традиционном журналистском опросе «Николаевских новостей» и Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов участвовал 51 сотрудник средств массовой информации. В списке фигурировали 19 игроков, выступавших на протяжении года в МФК «Николаев» (первая лига), «Судостроителе» (вторая лига) и ФК «Врадиевка» (чемпионат Украины среди аматоров). Лучшим впервые признан полузащитник Валерий Рогозинский. 21-летний воспитанник николаевского футбола стал и самым молодым победителем журналистских опросов, которые проводятся с 1997 года. Отметим, что в опросе принимали участие и представители МФК «Николаев». Их голоса распределились таким образом: Андрей Токарский: Чумак, Рогозинский, Булычев. Владимир Стоянов: Чумак, Рогозинский, Булычев. Вадим Кучмий: Чумак, Рогозинский, Булычев. Александр Олейник: Рогозинский, Булычев, Чумак. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама