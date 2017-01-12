29.12.16 14:202370
Определен лучший футболист Николаевской области 2016 года
|12.01.17 13:11
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Он был определен по результатам опроса Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов и газеты «Николаевские новости», сообщает на своем официальном сайте МФК "Николаев".
В традиционном журналистском опросе «Николаевских новостей» и Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов участвовал 51 сотрудник средств массовой информации.
В списке фигурировали 19 игроков, выступавших на протяжении года в МФК «Николаев» (первая лига), «Судостроителе» (вторая лига) и ФК «Врадиевка» (чемпионат Украины среди аматоров).
Лучшим впервые признан полузащитник Валерий Рогозинский. 21-летний воспитанник николаевского футбола стал и самым молодым победителем журналистских опросов, которые проводятся с 1997 года.
Отметим, что в опросе принимали участие и представители МФК «Николаев». Их голоса распределились таким образом:
Андрей Токарский: Чумак, Рогозинский, Булычев.
Владимир Стоянов: Чумак, Рогозинский, Булычев.
Вадим Кучмий: Чумак, Рогозинский, Булычев.
Александр Олейник: Рогозинский, Булычев, Чумак.