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Определен лучший футболист Николаевской области 2016 года

12.01.17 13:11Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Он был определен по результатам опроса Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов и газеты «Николаевские новости», сообщает на своем официальном сайте МФК "Николаев".

В традиционном журналистском опросе «Николаевских новостей» и Николаевской областной ассоциации спортивных журналистов участвовал 51 сотрудник средств массовой информации.

В списке фигурировали 19 игроков, выступавших на протяжении года в МФК «Николаев» (первая лига), «Судостроителе» (вторая лига) и ФК «Врадиевка» (чемпионат Украины среди аматоров).

Лучшим впервые признан полузащитник Валерий Рогозинский. 21-летний воспитанник николаевского футбола стал и самым молодым победителем журналистских опросов, которые проводятся с 1997 года.

Отметим, что в опросе принимали участие и представители МФК «Николаев». Их голоса распределились таким образом:

Андрей Токарский: Чумак, Рогозинский, Булычев.

Владимир Стоянов: Чумак, Рогозинский, Булычев.

Вадим Кучмий: Чумак, Рогозинский, Булычев.

Александр Олейник: Рогозинский, Булычев, Чумак.

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