Верхний банер

Семейство Mercedes-Maybach пополнится роскошным кроссовером

12.01.17 10:00Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В Сети давно уже ходят слухи о том, что в рамках суббренда Maybach к седану может присоединиться еще и роскошная внедорожная модель.

Сейчас же они получили почти официальное подтверждение. Более того, ультрароскошный внедорожник «Майбах» может быть представлен в электрическом варианте.

Отметим, что на возможное расширение линейки Maybach за счет внедорожника в рамках Детройтского автосалона намекнул глава Mercedes-Benz Дитер Цетше. Правда, в подробности он вдаваться отказался, однако вместо него на будущую новинку пролил свет главный дизайнер марки Горден Вагенер.

По его словам, внедорожник Maybach может стать вполне самостоятельной моделью как, например, суперкар Mercedes-AMG GT.

Несколько ранее сообщалось, что внедорожник для бренда Mercedes-Maybach будет построен на платформе GLS, но сейчас, судя по всему, в руководстве компании рассматривают возможность разработки чего-то оригинального.

Также представители марки намекнули и на возможность тотальной электрификации как линейки Maybach, так и моделей подразделения AMG.

«Конечно со временем, электрификация коснется каждого автомобиля, и мы должны быть к этому готовы. В будущем наступит момент, когда весь модельный ряд будет так или иначе электрифицирован – при помощи гибридных технологий либо электрических силовых установок», - вице-президент компании по маркетингу Йенс Тимер.

Таким образом, если для Mercedes-Maybach немцы все же решат разработать оригинальную модель, не исключено, что с самого начала она будет считаться электромобилем.

Других подробностей «начинки» нового Майбаха пока нет. Однако мнения экспертов сходятся в том, что кроссовер Maybach должен стать серьезным конкурентом для Bentley Bentayga, а значит получит и весь необходимый набор опций.

Похожие новости

05.10.16 10:08Украина начнет переход на страховую медицину в 2017 году, - МОЗ

02.12.15 10:12Календарь Pirelli раздел Серену Уильямс и Йоко Оно

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 12.01.2017

Закругление верхнее-левое

11:22В банке Литвы лежат 30 миллионов долларов экс-премьера Украины Павла Лазаренко

11:09Департамент ЖКХ за ремонт николаевских дорог в декабре отдал 16 млн гривен

10:50В Украине запустили единый электронный реестр должников, но он еще не заработал

10:43Сегодня Порошенко посетит с рабочим визитом Одесскую и Николаевскую области

10:31Мексиканка родила двухголового младенца (ВИДЕО)

10:20В Николаеве пойман злостный домушник

10:1212 января - Анисьин день: обычаи, приметы, именины

10:00Семейство Mercedes-Maybach пополнится роскошным кроссовером

09:45Американское издание сообщило о попытках правительства Украины помочь Хиллари Клинтон

09:36В Египте обнаружили 12 захоронений времен Нефертити

09:27Николаевец подхватил губернаторский флешмоб с гирями и передал эстафету главе облсовета Виктории Москаленко

09:1810 главных тезисов Большого Дональда на его первой пресс-конференции

09:06Снова легализовать налоговую милицию не стоит, – Данилюк

09:03Не прошло и полгода: после каникул николаевским школьникам выдадут новые учебники

08:46Здание Николаевского русского драмтеатра трещит по швам

08:30На Кривоозерщині боротьба з негодою відбувалася при 20-градусному морозі

08:28Сегодня - День похищений

08:14Сегодня на Николаевщине ожидаются порывы ветра до 24 м/с

08:00Специалисты сервисных центров МВД Николаевщины за год выявили около двух десятков похищенных автомобилей

07:46"Шахтер" переедет в Харьков

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.12.16 11:162020

Нардет от Николаевщины Ливик должен поставщикам 25 тысяч евро

29.12.16 11:311650

Николаевские свиноводы учились бороться с африканской чумой свиней

29.12.16 11:441940

Сколько в Николаеве стоит Божья благодать?

29.12.16 12:091760

Он сказал: "Поехали!". В Николаеве заработали простаивавшие более 20 лет лифты

Самые читаемые

05.01.17 14:0057050

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215660

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379900

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277840

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама