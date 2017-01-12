Семейство Mercedes-Maybach пополнится роскошным кроссовером

В Сети давно уже ходят слухи о том, что в рамках суббренда Maybach к седану может присоединиться еще и роскошная внедорожная модель.

Сейчас же они получили почти официальное подтверждение. Более того, ультрароскошный внедорожник «Майбах» может быть представлен в электрическом варианте.

Отметим, что на возможное расширение линейки Maybach за счет внедорожника в рамках Детройтского автосалона намекнул глава Mercedes-Benz Дитер Цетше. Правда, в подробности он вдаваться отказался, однако вместо него на будущую новинку пролил свет главный дизайнер марки Горден Вагенер.

По его словам, внедорожник Maybach может стать вполне самостоятельной моделью как, например, суперкар Mercedes-AMG GT.

Несколько ранее сообщалось, что внедорожник для бренда Mercedes-Maybach будет построен на платформе GLS, но сейчас, судя по всему, в руководстве компании рассматривают возможность разработки чего-то оригинального.

Также представители марки намекнули и на возможность тотальной электрификации как линейки Maybach, так и моделей подразделения AMG.

«Конечно со временем, электрификация коснется каждого автомобиля, и мы должны быть к этому готовы. В будущем наступит момент, когда весь модельный ряд будет так или иначе электрифицирован – при помощи гибридных технологий либо электрических силовых установок», - вице-президент компании по маркетингу Йенс Тимер.

Таким образом, если для Mercedes-Maybach немцы все же решат разработать оригинальную модель, не исключено, что с самого начала она будет считаться электромобилем.

Других подробностей «начинки» нового Майбаха пока нет. Однако мнения экспертов сходятся в том, что кроссовер Maybach должен стать серьезным конкурентом для Bentley Bentayga, а значит получит и весь необходимый набор опций.