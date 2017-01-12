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В Голландии поезда перешли на энергию ветра

12.01.17 17:00Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

С января 2017 года в Голландии поезда перешли на энергию ветра, пишет The Guardian.

Как сообщает национальная железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen, теперь голландские поезда используют электроэнергию, вырабатываемую исключительно ветрогенераторами.

«С 1 января все наши поезда работают на ветровой энергии», - заявил пресс-секретарь компании Тон Боон.

Голландия является одним из лидеров по внедрению экотехнологий. Ветрогенераторы распространены в этой стране. Потому не удивительно, что альтернативные источники электроэнергии начали использоваться на железных дорогах.

Этот проект был запущен Nederlandse Spoorwegen еще два года назад. Тогда Nederlandse Spoorwege объявила тендер на разработку и внедрение на железных дорогах альтернативных источников электроэнергии. Конкурс выиграла голландская компания Eneco. Изначально планировалось, что переход на энергию ветрогенарторов завершиться к 2018 году, но компании удалось существенно сократить срок перехода. Как отмечает Боон, этому поспособствовало увеличение количества ветряков в стране и на побережье Нидерландов.

Разработанный Eneco ветрогенератор за час работы вырабатывает энергии достаточно для того, чтобы один поезд преодолел примерно 200 километров. На данный момент Nederlandse Spoorwegen перевозит более полумиллиона пассажиров на 5,5 тыс поездах. И все поезда компании теперь потребляют исключительно электроэнергию, произведенную электрогенераторами. К тому же 2020 году компания надеется снизить расходы энергии на одного пассажира на 35% по сравнению с 2005 годом.

Таким образом, Нидерланды стали первой в мире страной, где все поезда перешли на ветровую энергию.

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