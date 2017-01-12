Известная украинская спортсменка-инвалид создала крупнейшее ожерелье в мире

Известная спортсменка из Кривого Рога, чемпионка Европы и 11-кратная чемпионка Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов с ограниченными возможностями Наталья Мудрик, отметилась громким достижением, далеким от мира спорта.

Женщина сплела трехметровый гардан (ожерелье из бисера), с которым рассчитывает попасть не только в Книгу рекордов Украины, но и в Книгу рекордов Гиннесса.

По информации "Сегодня", работу над украшением она начала еще в январе 2016-го и, занимаясь в свободное время, потратила ровно год.

"Я — украинка, поэтому хотела установить рекорд именно по национальному изделию. Гердан — это бисерное украшение на шею в виде узкой ленты. Здесь использовано восемь различных цветов, поэтому свое изделие я назвала "Барвиста Україна", — рассказывает Наталья.

Спортсменка-мастерица подала заявку на регистрацию достижения, и представители Книги рекордов Гиннесса уже подтвердили, что такого шейного украшения в мире еще никто не создавал, пообещав в ближайшее время зафиксировать рекорд.