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Николаевец подхватил губернаторский флешмоб с гирями и передал эстафету главе облсовета Виктории Москаленко

12.01.17 09:27Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Об этом Владислав Белава, депутат Николаевского облсовета от ОБ, написал на своей странице в Фейсбуке

Владислав на видео запечатлел собственные спортивные достижения: подтягивание с утяжелением 40 кг 8 раз, без утяжеления 10 раз, брусья 27 раз, отжимание от пола 30 раз.

Теперь Белава хочет, чтобы это же повторили нардеп от Николаевщины Александр Ливик и галва Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

"Спасибо за мотивацию нашему губернатору. Передаю эстафету депутату Верховной Рады Ливику Александру Петровичу и главе облсовета Николаевской области Москаленко Виктории Викторовне", - написал Белава.

Народ тут же обеспокоился, сможет ли Москаленко принять вызов, и может ее стоит пожалеть, ведь она же женщина.

Напомним, губернатор Николаевщины Савченко бросил спортивный вызов мэру Сенкевичу и всем николаевским нардепам.

Николаевский градоначальник вызов принял и пообещал после работы зайти в спортзал, чтобы хотя бы посмотреть на гири.

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