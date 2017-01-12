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Не прошло и полгода: после каникул николаевским школьникам выдадут новые учебники

12.01.17 09:03Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 12 января, в 15.00 в Научно-педагогической библиотеке г. Николаева (ул. Адмиральская, 31) состоится презентация хрестоматии современной украинской детской литературы для чтения 1, 2 и 3, 4 классах из серии «Школьная библиотека», рекомендованной Министерством образования и науки Украина

В мероприятии примут участие николаевские писатели, педагоги, учащиеся младших классов, издатели, СМИ.

Впервые в истории Независимости книга серии «Школьная библиотека» печатается за бюджетные средства для начальной школы. Она издана по инициативе Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, а благодаря ProZorro при закупке учебников для 8 классов экономия составила 25 млн грн. Об этом сообщил николаевский нардеп Тарас Креминь в соцсети Фейсбук.

Общий тираж по Украине — 640 тысяч шт. (по 320 тысяч для каждого тома), общая стоимость — 15 млн грн.

В Николаевскую область уже поступило 9 643 экземпляра хрестоматии для чтения в 1, 2 классах и 9762 экземпляры — для чтения в 3, 4 классах.

Книги распределены пропорционально количеству учеников между городами и районами области. Хрестоматии для начальной школы поступят во все общеобразовательных учебных заведений области сразу после зимних каникул.

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Четверг, 12.01.2017

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