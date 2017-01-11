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Советник Президента позитивно оценил состояние киевской трассы на Николаевщине перед завтрашним приездом Порошенко (ВИДЕО)

11.01.17 18:54Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Известный волонтер и советник Президента Юрий Бирюков отметил качественную работу председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

"Я проехал по трасске Киев-Николаев много-много десятков тысяч километров, мотаясь взад-вперед по 15-20 раз за год. И зимой, о да. И был рекорд лет десять назад - 17 часов от Николаева до Киева, после снегопада. И Dmitry Marchenko пару лет назад едва не пропустил встречу Нового Года, растаскивая через сугробы застрявшие машины.

Выезжая сегодня из Киева в Николаев - нервничал и настраивался на тяжелую многочасовую борьбу.

Упс... А дорога-то - расчищена и посыпана смесью. И техника работает, на отрезке Первомайск-Николаев встречал грейдеры и бульдозеры каждые 5-10 километров.

Не знаю как это сделал Олексій Савченко, но сделал он это достойно!", - написал Юрий Бирюков на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, 12 января Президент Порошенко намерен нанести рабочий визит в Николаевскую область.

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Среда, 11.01.2017

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