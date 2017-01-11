28.12.16 19:402020
Колядники из Большой Коренихи наведались в администрацию Заводского района
|11.01.17 17:46
|49
|0
Колядники из Большой Коренихи посетили председателя Заводского района Николаева
Сегодня, 11 января, администрацию Заводского района Николаевского городского совета посетили колядники Дома культуры мкрн Большая Корениха.
Об этом сообщает пресс-служба Заводского района.
Дети пели, колядовали, создавая незабываемую атмосферу радости, тепла и любви.
Председатель администрации Заводского района Николаевского городского совета Вячеслав Карцев поблагодарил колядующих за теплые слова, искренние пожелания и угостил сладостями.