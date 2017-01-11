Колядники из Большой Коренихи наведались в администрацию Заводского района Колядники из Большой Коренихи посетили председателя Заводского района Николаева Сегодня, 11 января, администрацию Заводского района Николаевского городского совета посетили колядники Дома культуры мкрн Большая Корениха. Об этом сообщает пресс-служба Заводского района. Дети пели, колядовали, создавая незабываемую атмосферу радости, тепла и любви. Председатель администрации Заводского района Николаевского городского совета Вячеслав Карцев поблагодарил колядующих за теплые слова, искренние пожелания и угостил сладостями. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама