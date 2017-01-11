Аваков прогулял первое заседание Кабмина в этом году

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Министр внутренних дел не явился на первое в 2017 году заседание правительства. Вместо него на мероприятии присутствовал заместитель министра ВД Сергей Яровой.

При этом, в повестке дня заседания правительства, опубликованной на официальном портале Кабинета министров Украины, именно на Авакова были возложены функции докладчика сразу по четырем вопросам, например, об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год, сообщают "Украинские новости".

Портал отмечает, что в минувшем году министр Аваков постоянно игнорировал как заседания правительства, так и встречи с депутатами Верховной Рады.

Причем Аваков поставил антирекорд по системному игнорированию предусмотренных законом посещений Верховной Рады Украины. Он появился лишь на 3 из 16 заседаний Парламента, предназначенных для вопросов депутатов к членам правительства.

Министр прогуливает и заседания Кабмина. Аваков прогулял каждое четвертое заседание (появился на 28 из 38 заседаний), проведенное после назначения премьер-министром Владимира Гройсмана.