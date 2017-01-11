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Космические премии в НБУ вызвали шквал возмущения в соцсетях

11.01.17 18:08Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

В соцсетях активно обсуждается очередная горячая тема украинской действительности. Пользователи возмущены размером выплат, которые получают члены правления НБУ и выясняют, за что платят такие деньги.

Так, изначально стало известно, что новый состав совета Нацбанка, который был сформирован в конце октября 2016 года, получил 2 млн грн премии. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций.

В Facebook нардеп Остап Еднак поинтересовался у заместителя главы совета НБУ Тимофея Милованова, какие же зарплаты у членов совета НБУ (данных о премии Милованова в реестре не было - ред.). И тот ответил, что за неполный октябрь-декабрь 2016 года ему насчитали 312 855 грн зарплаты.

Позже на своей странице в Facebook Милованов подтвердил, что он действительно написал это, сообщил, что отдает зарплату на благотворительность и привел нормы закона, которые перечисляют полный перечень его обязанностей, чтобы пользователи понимали за что ему платят.

В комментарии он добавил, что на нем лежит большая ответственность.

Сообщение о размерах зарплат вызвало бурю возмущений в соцсетях. Так, экс-министр Алексей Кучеренко заявил, что один из членов НБУ обиделся и сказал, что это не зарплата. В ответ политик привел космические по меркам простого украинца "гонорары" еще 8 госструктур.

  1. Гонорар 5 членов Набсовета Нефтегаза -15 млн грн в год.

  2. Гонорар Коболева ( Нефтегаз) не менее 1 млн грн в мес.

  3. Гонорар Прохоренко ( Укргаздобыча) - 1 млн грн мес.

  4. Гонорар его секретарши - 44 тыс грн в мес.

  5. Гонорар Члена НКРЭКУ - 150 тыс грн мес.

  6. Гонорары Балчуна ( Укрзализниця ) - какие-то огромные.

  7. Гонорар Смилянского ( Укрпочта) - 750 тыс грн мес.

  8. Гонорар Гонтаревой ( НБУ) - не менее 200 тыс грн мес. ( Хотя, зачем они ей?!)

"Ребята. "Реформа" именно в этом состоит?! Ну-ну", - написал Кучеренко.

Юрист Татьяна Монтян отметила, что эффективность работы НБУ каждый может наблюдать по курсу гривны в обменках. И отметила, что методика начисления премий НБУ до сих пор не обнародована.

Журналист Александр Дубинский интересуется, где можно получить 350 тысяч гривен ничего не делая. Он пишет, что за ноябрь-декабрь 2016 года Милованов получил 700 тысяч гривен. И приводит скрин с комментарием самого члена совета НБУ, который объясняет за что ему платят.

"Пока лично я потратил много времени в ноябре и декабре на привлечение внимания к вопросу инфляционному таргетирования и защиты этого режима от предлагаемых альтернатив (продуктивные эмиссии, запуск экономики с помощью НБУ и тд). Также я потратил время, когда составлял личное мнение о том, что на самом деле происходит/произошло с Приватом и что происходит с другими банками, как принимаются решения о признании их неплатежеспособными и т. д.", - написал в комментарии Милованов.

Ранее в НБУ назвали зарплаты руководства. В среднем руководитель департамента в Нацбанке ежемесячно получает 80-90 тыс. грн зарплаты. Руководитель управления - 40-50 тыс. грн.

"Страна"

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