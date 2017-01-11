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Второй богач мира в дни спада на бирже экономит на завтраках в McDonalds

11.01.17 13:35Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Известный американский инвестор, обладатель второго по величине состояния в мире Уоррен Баффет признался, что экономит на завтраках в McDonalds в дни, когда фондовый рынок падает.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"МакМаффин с беконом, яйцом и сыром стоит $3,17, - говорит инвестор. - Но если рынок открылся в минусе, я предпочту сандвич за $2,95".

Цитата взята из трейлера к документальному фильму "Стать Уорреном Баффетом", который покажет канал HBO 30 января.

Согласно рейтингу Forbes, состояние 86-летнего Уоррена Баффета оценивается в $72,4 млрд. По этому показателю он уступает только основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($83,9 млрд).

Уоррен Баффетт – американский инвестор, самый известный в мире портфельный менеджер и бизнесмен. Баффетт был признан самым богатым человеком в мире (его состояние было оценено примерно в $62 млрд.), однако отличается скромным образом жизни. При этом в свои 80 лет он является крупнейшим держателем акций компании Berkshire Hathaway и к тому же её управляющим директором, а его капитал преумножается с каждой секундой.

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