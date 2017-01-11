Деканоидзе пожаловалась, что реформаторов в Украине использовали как козлов отпущения

Экс-руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила в интервью, что руководство страны пыталось использовать и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию.

Об этом Деконоидзе заявила в интервью KyivPost.

Деконоидзе утверждает, что реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, а затем используются как козлы отпущения, если реформы не удастся. Деканоидзе сказала, что ее сердит разделение в правительстве реформаторов и нереформаторов.

По ее мнению, правительство должно быть единой командой в борьбе с коррупцией. "Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, что будет сильно предана радикальной реформе. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды заинтересованы в ликвидации коррупции", - сказала Хатия Деканоидзе.

Деканоидзе рассказала, что работа в Украине отличается от ее опыта в Грузии, где она была ректором полицейской Академии страны с 2007 по 2012 год, и министр образования и науки в 2012 году, при президенте Саакашвили. По ее словам, в Грузии было больше политической воли побороть коррупцию. "У нас была роскошь иметь единую команду", - сказала она. "У нас был президент, который принял очень жесткие решения".

Деканоидзе объяснила, что в связи с протестами активистов приостановила назначение руководителем Нацполиции Черкасской области Валерия Лютого. Однако после освобождения Деконоидзе Лютого утвердили на должности.

Напомним, 16 декабря 2016 года глава МВД Арсен Аваков объявил о начале конкурса на должность главы Нацполиции Украины.

9 января стало известно, что для участия в конкурсе на пост главы Нацполиции Украины подано 64 заявки.