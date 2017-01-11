Верхний банер

Деканоидзе пожаловалась, что реформаторов в Украине использовали как козлов отпущения

11.01.17 08:22Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Экс-руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила в интервью, что руководство страны пыталось использовать и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию.

Об этом Деконоидзе заявила в интервью KyivPost.

Деконоидзе утверждает, что реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, а затем используются как козлы отпущения, если реформы не удастся. Деканоидзе сказала, что ее сердит разделение в правительстве реформаторов и нереформаторов.

По ее мнению, правительство должно быть единой командой в борьбе с коррупцией. "Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, что будет сильно предана радикальной реформе. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды заинтересованы в ликвидации коррупции", - сказала Хатия Деканоидзе.

Деканоидзе рассказала, что работа в Украине отличается от ее опыта в Грузии, где она была ректором полицейской Академии страны с 2007 по 2012 год, и министр образования и науки в 2012 году, при президенте Саакашвили. По ее словам, в Грузии было больше политической воли побороть коррупцию. "У нас была роскошь иметь единую команду", - сказала она. "У нас был президент, который принял очень жесткие решения".

Деканоидзе объяснила, что в связи с протестами активистов приостановила назначение руководителем Нацполиции Черкасской области Валерия Лютого. Однако после освобождения Деконоидзе Лютого утвердили на должности.

Напомним, 16 декабря 2016 года глава МВД Арсен Аваков объявил о начале конкурса на должность главы Нацполиции Украины.

9 января стало известно, что для участия в конкурсе на пост главы Нацполиции Украины подано 64 заявки.

Похожие новости

09.12.15 13:47Деканоидзе анонсировала создание в Украине новой системы детективов

07.12.15 13:37Деканоидзе в Николаеве заявила о шансе бывших милиционеров влиться в ряды полиции

05.11.15 10:04Выпускник Одесского института сухопутных войск станет заместителем начальника Нацполиции Украины

04.11.15 22:15Досье Хатии Деканоидзе: в Украине две серьезные проблемы – коррупция и Россия (видео)

04.11.15 22:05Деканоидзе рассказала о первых шагах на новой должности

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 11.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:30Бывшему соратнику мэра Сенкевича хулиганы разгромили машину

12:23Завтра в Николаеве ожидается визит Президента Порошенко

12:16Скончалась журналистка, первой сообщившая о начале Второй мировой войны

12:00В Николаеве снова снегопад, но снегоуборочной техники на дорогах не видно. Кого ждем?

11:51Опять штормит: в Николаевской области сегодня мокрый снег и гололедица на дорогах

11:45Удар стихии: в Румынии снег чистят зэки, в Греции ввели ЧП, а в Стамбуле крыша убила прихожан

11:36В местные бюджеты Николаевской области поступило почти 3,8 млрд гривен

11:22Сегодня во всем мире отмечают Международный день «спасибо»

11:16На Николаевщине с сегодняшнего дня будет работать губернаторская "горячая линия"

11:05Украинская армия отчиталась о небоевых потерях в зоне АТО в 2016 году: цифры по самоубийствам шокируют

10:52Николаевским медикам выразили благодарность за спасенные жизни

10:39Николаевские чернобыльцы наконец-то смогут подлечиться и отдохнуть

10:27Перепутали рычаги. Названа официальная причина крушения ТУ-154 с ансамблем Александрова

10:16Терновские болгары собираются встречать Новый год

10:04Минздрав начал мстить Тодурову: в Институт сердца нагрянет проверка

09:50В 2017 году расходы на развитие социально-культурной сферы Николаевщины значительно выросли

09:48Погода в Николаеве на 11 января

09:43Обама не смог сдержать слез в прощальной речи

09:35Завершено расследование убийства 30-летней жительницы Вознесенска, шокировавшего местную общину

09:32В Николаевской области на ферме зафиксировали свиную чуму

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.12.16 12:371750

В Украине за неполный 2016 год на производстве погибло рекордное число работников

28.12.16 13:011990

У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

28.12.16 13:031880

Николаевская таможня вошла в пятерку лучших в Украине

28.12.16 13:212900

В Николаеве провели рейд по стихийным рынкам: изъяты елки, рыба, колбаса

Самые читаемые

05.01.17 14:0056780

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215250

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379630

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277360

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама