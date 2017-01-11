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Николаевский оппозиционер Зоткин уличил чиновников мэрии в выведении 100 тысяч грн из бюджета

11.01.17 08:45Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В новый год – со старыми схемами!

Депутат горсовета от Оппозиционного блока Павел Зоткин раскрыл еще одну схему, через которую вытекают деньги городского бюджета, сообщает пресс-служба Николаевской городской организации ОБ.

Работая с документами, он обнаружил, что городские чиновники закупили табличек с названиями улиц по ценам, которые более чем в три раза дороже рыночных!

"Департамент ЖКХ заключил договор с ФОП Савенюк И. В. на изготовление 747 табличек с названиями улиц по цене 267 грн. за штуку. Всего этот этап декоммунизации будет стоить городу почти 200 тыс. грн., – указывает оппозиционер Зоткин на своей странице в Facebook. – Интернет предлагает таблички от 79 грн. за штуку. Даже если бы чиновники выбрали средний вариант по 160 грн. за штуку, можно было бы сэкономить 75–100 тыс. грн. для гораздо более нужных вещей (ремонт подъездов, остекление, ремонт в подвале и т.п.)".

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