Верхний банер

Разгневанные швондеры

10.01.17 14:54Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Эту реплику меня вынудила написать заметка в «Миколаївській правді» по поводу того, что разгневанные «общественники» требуют от губернатора срочно уволить за многочисленные грехи главу облздрава Маргариту Капусту.

И не просто уволить, но притянуть к уголовной ответственности.Что ж, против последнего у меня возражений нет. И если у «общественников» имеются бесспорные факты, то пусть они подают иск в суд, а там компетентные люди должны разобраться в степени виновности чиновницы.

Я не имею отношения к медицине, посещала лечебные учреждения только в качестве больной. Но знаю, насколько трудно стало работать в этой сфере, когда по Конституции мы обязаны получать бесплатное лечение, а государство на содержание больниц и больных выделяет такой мизер, что удивительно, как на эти средства можно еще кормить пациентов и поддерживать чистоту в больничных палатах. Но я не об этом.

Меня возмущает, почему «общественники» обращаются к губернатору от имени «громады города и области». Я тоже вхожу в число этой громады и еще полмиллиона жителей только города Николаева, не говоря уже об области, которые не высказывали своего отношения к Маргарите Капусте.

Тон письма к губернатору – статья особая. «Самая бездарная и скандальная»- это о г-же Капусте. Не знаю, как она отреагирует на это послание, я бы подала в суд за оскорбление личности.

«Вопрос к губернатору, почему до сих пор не уволена Капуста»...

Скажите пожалуйста, почему губернатор без суда и следствия должен увольнять кого-либо из служащих своего аппарата? Только на основании того, что так решили «общественники»? У нас есть полиция, суды, антикоррупционные бюро, словом, определенные государственные учреждения, которые могут и должны заниматься всеми этими разборками. Если мы не будем во всем руководствоваться законом, а велениями «общественников», то правового государства, за которое мы так ратуем, не будет. Мы, как и накануне того 19 17-го года ввергнемся в хаос, и нами будут управлять швондеры(помните «Собачье сердце» Булгакова?)

Летом возле фонтана облгосадминистрации группа «активистов» от имени опять же «громады города и области» требовала назначить нам в губернаторы Сакварелидзе. Почему, на каком основании им так понравился этот грузинский деятель, непонятно. Их желание не было принято во внимание.

Потом те же «активисты» ворвались в редакцию уважаемой газеты, в самых грубых выражениях требуя немедленного опровержения на публикацию материала о конфликте в областной инфекционной больнице и угрожая, в противном случае, жечь у входа шины.

«Патриоты» и «активисты» устраивают пикеты и не пускают на концерты неугодных им артистов. Что это? Почему мы все это им позволяем?

Думаю, что хватит жить, объясняя все только «революционной необходимостью», пора уже во всем руководствоваться законом.

Александра Кульчицкая

Похожие новости

11.01.14 10:44Николаевская «Батьківщина» заявляет о репрессиях в отношении местных активистов

24.09.12 13:58На центральной площади Николаева состоялся праздничный концерт

21.06.12 09:18“Мэр” оккупированного Николаева

22.11.11 15:11Правила благоустройства Николаева будут усовершенствованы

17.12.08 14:53Ничего себе город невест!

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 10.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:34Україна в 2016 році скоротила експорт кондитерки

16:07Фокусник прострелил себе рот во время трюка (ВИДЕО)

15:4614 жінкам з Миколаївської області Президент України присвоїв звання «Мати-героїня»

15:23Сегодня родился Алексей Толстой

15:00Опубликовано видео семейного застолья Веры Брежневой и Константина Меладзе

14:54Разгневанные швондеры

14:24Вознесенская амбулатория получила новый автомобиль

14:01При восхождении на вулкан в Гватемале насмерть замерзли туристы

13:49Депутати пропонують ввести перехідний період для закриття ФОПів

13:35В Николаевской области на праздники и выходные в пожарах погибли 5 человек

13:23Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

13:06Когда мужчинам лучше становиться родителями, - мнение ученых

12:48Стас Пьеха попал в больницу

12:32Коллектив НГЗ помог в оснащении центра первичной медико-санитарной помощи №7

12:11Фестиваль льда и снега в Китае

12:00Девушка-трансгендер порубила топором покупателей в торговом центре (ВИДЕО)

11:37Экс-министр обороны Гелетей озвучил имя того, кто до смерти напугал Януковича и вынудил его бежать из Украины

11:28В Закарпатской области из кафе сбежал питон: рептилию разыскали спасатели

11:03В Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

11:03Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.12.16 16:532210

Савченко рассказала, кто финансирует ее общественную платформу

27.12.16 17:072140

Израиль прекращает сотрудничество с Украиной и еще 11 странами, — СМИ

27.12.16 17:442430

Завтра губернатор Николаевщины отправится в Первомайск

27.12.16 18:071950

Школи Снігурівщини відправили на карантин

Самые читаемые

05.01.17 14:0056490

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2214880

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:379380

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:276960

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама