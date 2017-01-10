Разгневанные швондеры

Эту реплику меня вынудила написать заметка в «Миколаївській правді» по поводу того, что разгневанные «общественники» требуют от губернатора срочно уволить за многочисленные грехи главу облздрава Маргариту Капусту.

И не просто уволить, но притянуть к уголовной ответственности.Что ж, против последнего у меня возражений нет. И если у «общественников» имеются бесспорные факты, то пусть они подают иск в суд, а там компетентные люди должны разобраться в степени виновности чиновницы.

Я не имею отношения к медицине, посещала лечебные учреждения только в качестве больной. Но знаю, насколько трудно стало работать в этой сфере, когда по Конституции мы обязаны получать бесплатное лечение, а государство на содержание больниц и больных выделяет такой мизер, что удивительно, как на эти средства можно еще кормить пациентов и поддерживать чистоту в больничных палатах. Но я не об этом.

Меня возмущает, почему «общественники» обращаются к губернатору от имени «громады города и области». Я тоже вхожу в число этой громады и еще полмиллиона жителей только города Николаева, не говоря уже об области, которые не высказывали своего отношения к Маргарите Капусте.

Тон письма к губернатору – статья особая. «Самая бездарная и скандальная»- это о г-же Капусте. Не знаю, как она отреагирует на это послание, я бы подала в суд за оскорбление личности.

«Вопрос к губернатору, почему до сих пор не уволена Капуста»...

Скажите пожалуйста, почему губернатор без суда и следствия должен увольнять кого-либо из служащих своего аппарата? Только на основании того, что так решили «общественники»? У нас есть полиция, суды, антикоррупционные бюро, словом, определенные государственные учреждения, которые могут и должны заниматься всеми этими разборками. Если мы не будем во всем руководствоваться законом, а велениями «общественников», то правового государства, за которое мы так ратуем, не будет. Мы, как и накануне того 19 17-го года ввергнемся в хаос, и нами будут управлять швондеры(помните «Собачье сердце» Булгакова?)

Летом возле фонтана облгосадминистрации группа «активистов» от имени опять же «громады города и области» требовала назначить нам в губернаторы Сакварелидзе. Почему, на каком основании им так понравился этот грузинский деятель, непонятно. Их желание не было принято во внимание.

Потом те же «активисты» ворвались в редакцию уважаемой газеты, в самых грубых выражениях требуя немедленного опровержения на публикацию материала о конфликте в областной инфекционной больнице и угрожая, в противном случае, жечь у входа шины.

«Патриоты» и «активисты» устраивают пикеты и не пускают на концерты неугодных им артистов. Что это? Почему мы все это им позволяем?

Думаю, что хватит жить, объясняя все только «революционной необходимостью», пора уже во всем руководствоваться законом.