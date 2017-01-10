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В Китае обнаружили древнюю фреску возрастом 1400 лет

10.01.17 20:35Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Она изображает двух горничных.

В китайской провинции Хунань во время работ в гробнице археологи обнаружили древнюю фреску с изображением двух горничных, чей возраст около 1400 лет.

Длина найденной гробницы составляет 14 метров, ширина - 2 метра. Эксперты считают, что захоронение относится к эпохе Южных и Северных династий - V-VI века нашей эры.

  • Это самая старая гробница, обнаруженная в провинции Хунань... Фреска может внести свой вклад в изучение истории одежды Китая, - передает ИА "Синьхуа".

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