27.12.16 20:582100
В Китае обнаружили древнюю фреску возрастом 1400 лет
|10.01.17 20:35
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Она изображает двух горничных.
В китайской провинции Хунань во время работ в гробнице археологи обнаружили древнюю фреску с изображением двух горничных, чей возраст около 1400 лет.
Длина найденной гробницы составляет 14 метров, ширина - 2 метра. Эксперты считают, что захоронение относится к эпохе Южных и Северных династий - V-VI века нашей эры.
- Это самая старая гробница, обнаруженная в провинции Хунань... Фреска может внести свой вклад в изучение истории одежды Китая, - передает ИА "Синьхуа".