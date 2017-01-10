В Китае обнаружили древнюю фреску возрастом 1400 лет

Она изображает двух горничных.

В китайской провинции Хунань во время работ в гробнице археологи обнаружили древнюю фреску с изображением двух горничных, чей возраст около 1400 лет.

Длина найденной гробницы составляет 14 метров, ширина - 2 метра. Эксперты считают, что захоронение относится к эпохе Южных и Северных династий - V-VI века нашей эры.