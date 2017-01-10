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Обнаженная Успенская в 62 года восхитила своим телом

10.01.17 21:00Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Известная российская исполнительница шансона Любовь Успенская в свои 62 года совершенно не стесняется показать свою фигуру.

Звезда тщательно следит за собой и находится в прекрасной форме, в чем позволила убедиться своим поклонникам.

Певица, которая сейчас нежится под солнышком в Арабских Эмиратах, опубликовала снимок в купальнике. Надо сказать, что фото вызвало бурю эмоций подписчиков.

успенская

Но Успенская пошла дальше и снялась топлес. Стоит отметить, что фотография была сделана со спины и не показывает интимных частей тела, однако и этот снимок вызвал огромный ажиотаж у поклонников.

успенская

Подпись под снимком гласит: «Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок. Картина, которую она нарисовала и перенесла на шелк — особенно приятно!».

Многие поклонники пришли в восторг от фигуры певицы и завалили ее восторженными комплиментами. Они пишут, что Успенская идеальная и шикарная во всех смыслах женщина, которая является действительно достойным примером для подражания.

Однако, нашлись и критики, которые написали, что подобные снимки должны оставаться в семейном архиве знаменитости. Тем более что Любовь, по их мнению, уже не в том возрасте, чтобы раздеваться на публику.

Надо сказать, чтобы оставаться в такой форме в своем возрасте, Успенская тратит немало сил и средств.

В загородном особняке певицы один этаж отведен специально под спа-салон. Артистка активно занимается йогой, а несколько лет назад решилась на коррекцию овала лица. «Я делала всякие эксперименты и остановилась на золотых нитях. Как уверяют врачи, это один из наиболее эффективных методов омоложения», - рассказывала певица в одном из своих интервью.

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