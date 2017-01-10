Опубликовано видео семейного застолья Веры Брежневой и Константина Меладзе

Уже больше года известная певица Вера Брежнева замужем за музыкальным продюсером Константином Меладзе, однако пара придерживается мнения, что счастье любит тишину и избегает публичности.

Супруги крайне редко появляются на публике вместе, не отвечают во время интервью на вопросы о личной жизни и не позируют всей семьей для модных глянцев, как это делают другие селебрети. Единственный шанс для поклонников известной пару увидеть 53-летнего продюсера и 33-летнюю певицу вместе - это социальные сети.

На днях в сети появился видеоролик, благодаря которому можно увидеть всю большую семью Меладзе во время новогоднего застолья. Ролик опубликовала в соцсетях одна их дочерей Валерия Меладзе.

Видео демонстрирует, что большое семейство Меладзе любит собираться вместе на праздники за одним столом.

На кадрах пятнадцатисекундного ролика можно увидеть, что этот Новый год Константин Меладзе встречал в компании своей жены Веры Брежневой, ее мамы Тамары Витальевны и младшей дочери Сары. Кроме того за столом присутствовали сестра продюсера Лиана с мужем, его брат Валерий Меладзе с дочками Ариной и Софией, а также глава семейства — Шота Константинович и его жена Нелли Акакиевна.