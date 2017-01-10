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В соцсетях бурно обсуждают список книг Порошенко

Фото: facebook.com/vitalii.chepynoga
10.01.17 09:06Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

На днях Петр Порошенко поделился с народом своими впечатлениями от книг, которые его поразили.

Соцсети тут же отреагировали на этот список книг, которые больше всего впечатлили президента в 2016 году.

Так, депутат БПП Виталий Чепинога написал, что Порошенко эти книги мог и не читать.

"Президент и не обязан на самом деле читать то, о чем он рассказал. Да он, скорее всего, к этому рассказу вообще не причастен", - написал Чепинога.

Один из авторов книг из "списка Президента" Александр Палий был приятно удивлен тому, что Порошенко отметил его творчество.

"Очень приятно. На втором месте среди книг, которые он считает достойными внимания - моя книга "25 побед Украины", - отметил Палий.

Пользователь Михаил Чалый также сомневается, что у Порошенко есть время на чтение книг и аккаунт на портале Медиум.

"Продолжаю порохоботить. У президента оказался Медиум. Хотя пост постановочный", - написал Михаил Чалый.

Пользователь соцсети Игорь Свистун проводит аналогию между Порошенко и Скоропадским.

"А не напоминает ли сам Порошенко Скоропадского. Ждем Петлюру", - иронизирует Игорь Свистун.

Журналист Даниил Ваховский отмечает, что в список книг не вошла "Четвертая республика", которую написал экс-глава Администрации президента.

"Это было бы прекрасно, чтобы президентский экаунт фб порекомендовал книгу бывшего главы АП (Бориса Ложкина "Четвёртая республика". - прим. ред.) Т.е. человек, который книгу не читал, порекомендовал бы автора, который ее не писал. Постмодернизм", - написал Даниил Ваховский.

"Страна"

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