Губернатор Николаевщины бросил вызов мэру Сенкевичу и всем николаевским нардепам (ВИДЕО) Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко принял участие в флешмобе Его суть заключается в упражнениях с гирей на свежем морозном воздухе. Савченко выполнил несколько упражнений и передал эстафету Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу и народным депутатам Украины от Николаевской области. "Боротьба зі стихією не повинна забирати всі сили. Це всього лише одне з явищ, яке люди можуть перемогти тільки об'єднавшись - для цього нам потрібне духовне єднання! Прийняв виклик від Alex Beyn і передаю його всій команді 79 десантно штурмова бригада Миколаїв, всім кросфіторам Миколаївщини, міському голові Александр Сенкевич, а також всім! депутатам обласної ради і нашим народним депутатам Вадим Підберезняк Юлій Мамчур Boris Kozyr Артем Ильюк (Artem Iliuk), Ігор Бриченко Олександр Лівік Тарас Кремінь Andriy Vadaturskyy Александр Жолобецкий (Aleksandr Zholobetskyy) Аркадий Корнацкий (Arkadiy Kornatskyy) Давид Макарьян (David Makarian) Вячеслав Бонь Олександр Кушнір Vitaly Kindrativ Михаил Талпа (Mihail Talpa) Юрий Кормышкин Вадим Олабин Владимир Фроленко Иван Кухта Fedor Barna Геннадий Рубский ... Ви можете не брати участь... Але я знаю: Ви - герої, тож будьте ними до кінця", - написал Савченко на своей странице в Фейсбуке и опубликовал видео. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама