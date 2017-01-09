Алексей Воробьев надолго уедет из России

Артист Алексей Воробьев надолго покинет Россию, поскольку ему предстоят съемки в американском проекте

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Название этого проекта до сих пор держится в секрете.

Следует отметить, что российских актеров редко приглашают в масштабных проектах, снимаемых американскими кинокомпаниями. До этого лишь Юрию Колокольникову удалось сыграть в грандиозном сериале «Игра престолов».

Чтобы не упустить свой шанс, Воробьев спешно заканчивает свои проекты в России. Как рассказал артист в интервью изданию «СтарХит», он вынужден был отказаться от участия в фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор». Пришлось ему спешно завершить съему своих эпизодов в отечественном детективном боевике «Шуберт». Незадолго до новогодних праздников Воробьев получил первый рекламный заказ как режиссер от одного из онлайн-сервисов такси. Над этим проектом актер работал около 20 часов, чтобы успеть сдать его до отлета в США.

Съемки десятисерийного фильма, роль в котором получил Воробьёв, будут проходить в Канаде. Ожидается, что съемочный период продлиться около полугода. По словам артиста, чтобы получить роль, на которую претендовали около тысячи человек, он снимал самопробу (self tape) вместе со своей художницей по гриму.

«Я попросил подыграть нашу художницу по гриму, говорящую по-английски. Я понимал, что на эту роль пробуется еще минимум тысяча актеров, поэтому известие о том, что утвержден именно я, стало полной неожиданностью!», - рассказал Воробьёв