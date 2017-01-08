Порошенко порекомендував українцям для читання шість книжок

Президент України Петро Порошенко назвав шість книг, які вразили його у 2016 році.

Про це він написав у своєму Facebook, пославшись на власну публікацію на сайті medium.com під назвою «Цікаві книжки».

«Книги, які мене вразили в 2016 і які варті уваги», - зазначив Петро Порошенко.

Зокрема, велике враження на главу держави справили «Спогади» Павла Скоропадського, «25 перемог України» Олександра Палія, «Тамплієри» Сергія Жадана, Secondhand time Світлани Алексієвич (англійською), «Антологія української поезії ХХ століття» та видання «Казимир Малевич. Київський період 1928-1930» Тетяни Філевської.

При цьому у Facebook він написав: «Видані у 2016 книги, які варті уваги», хоча не всі проілюстровані на сайті medium.com видання вийшли минулого року. Наприклад, «Спогади» Павла Скоропадського були видані у 1995 році.

Нагадаємо, 30 грудня Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту», який передбачає дозвільний принцип для книг російського походження.