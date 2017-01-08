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Украина потратила 16 млн гривен на изготовление наград в 2016 году

08.01.17 15:46Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Расходы на изготовление государственных наград в 2016 году составили более 16 млн гривен, сказано в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.

"Кассовые расходы на изготовление государственных наград и атрибутов к ним составляют 16 010,196 тыс. гривен", - сказано в нем.

Всего в 2016 году было изготовлено пять Звезд генерала армии Украины, 2 450 орденов и нагрудных знаков к почетным званиям, 3 000 юбилейных медалей "25 лет независимости Украины" и бланки дипломов к ним, 64 669 юбилейных медалей "70 лет Победы над нацизмом" и свидетельств к ним.

Также в 2016 году было изготовлено 8 850 бланков наградных документов и 10 950 футляров к наградам.

Кроме того, в 2016 году была осуществлена реставрация (замена колодок) 3 500 медалей "Защитнику отечества".

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