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Необычные налоги в истории человечества

08.01.17 19:07Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Когда надо наполнить казну, государство не останавливается ни перед чем: налог на туалеты, бороды, дымовые трубы, окна и даже на китайцев!

Где еще изобретательность правительств доходит до такого абсурда, как ни в области налогообложения? Старинная латинская поговорка «pecunia non olet» — «деньги не пахнут» это подтверждает. Эти слова принадлежат императору Веспасиану. Именно так он ответил своему сыну Титу, когда тот упрекнул его в налогообложении общественных уборных Рима. Веспасиан не прогадал: деньги хлынули в казну. Предлагаем вам список некоторых из самых абсурдных и забавных налогов в истории человечества.

Налог на бороду

В 1535 году Генрих VIII, находящийся в постоянном поиске новых источников дохода, решил ввести налог на бороды. Его дочь, Елизавета I, в эпоху своего правления последовала примеру отца и обложила налогом бороды, растущие более двух недель.

В конце семнадцатого века в России Петр I также ввел подобный налог. Для контроля был введен специальный бронзовый жетон — бородовой знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды. Согласно указу 1705 года все мужское население страны за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы. Налог за ношение бороды был увеличен в зависимости от сословной принадлежности имущественного положения человека.

Налог на дымоходы и окна

В Англии с 1660 года стали облагаться налогом дымоходы, а с 1696 окна. Фискальное нововведение подтолкнуло горожан к проявлению творчества в дизайне: уже в 1662 году они начали возводить ложные стены, маскирующие дымовые трубы. Что касается налога на окна, то люди замуровывали «лишние» окна, чтобы сэкономить. По сути, этот налог на воздух и свет привел к снижению уровня гигиены и развитию заболеваний, например распространению туберкулеза. В 1851 году правительство, обеспокоенное ростом расходов на медицину, упразднило этот налог.

Подобный налог существовал и во Франции с 1798 по 1926 год. Назывался он налог на двери и окна. Существовала сложная тарификация, при которой учитывались количество, размер и назначение отверстий в зданиях. Вероятно, из-за этого налога и появилось известное «французское окно» — остекленная дверная конструкция, сочетающая функции окна и двери. Налог при этом шел только за дверь.

Налог на парики

Эта блестящая идея также родилась в Великобритании: налог на душистую пудру, которой посыпали парики. От этого налога освобождались члены королевской семьи и их ближайшее окружение. Этот налог, учрежденный в 1795 году, медленно, но верно способствовал изменениям канонов моды.

Налог на китайцев

В 1885 году, чтобы извлечь выгоду от иммиграции китайцев, участвующих в строительстве сети железных дорог, каналов и плотин, Канада учредила налог на китайцев, пребывающих на ее территории. Количество китайцев в стране значительно сократилось, благодаря этому налогу. И в 1923 году он был отменен.

Подушный налог

Еще пример из британского прошлого – подушный налог, введенный в XIV веке. Он представлял собой ежегодный побор просто за то, что человек пребывает в живом, а не мертвом состоянии. Дело было после страшной эпидемии чумы. Крестьяне повсеместно уклонялись от уплаты, и корона разрешила «налоговикам» взимать плату силой. Этот налог удалось собрать всего трижды, потом вспыхнуло крупнейшее крестьянское восстание в истории Великобритании под руководством легендарного Уота Тайлера.

Жесткие методы борьбы с неплательщиками

Чтобы воспрепятствовать налогоплательщикам, уклоняться от уплаты налогов, на протяжении всей истории государства придумывали очень жесткие методы. Так, в 294 году император Диоклетиан сделал налоговые декларации всех граждан достоянием общественности, чтобы каждый видел, сколько уплачено его соседом, и в случае чего мог на него донести. Он также создал специальный орган для расследования случаев мошенничества. В случае необходимости следователи использовали пытки. Они применяли методы психологического давления: вынуждали детей отказываться от своих родителей, женщин отказываться от своих мужей и подталкивали рабов свидетельствовать против своих хозяев. В случае, если хозяин отказывался от своих полей, все эти земли отдавались соседу, а вместе с ним и бремя полагающихся налогов. Это очень пугало фермера, и порой он сам подавался в бега.

Хороший пастух стрижет овец, а не сдирает с них шкуру

Продолжая речь о налогах, отметим, что правительства многих стран вернулись к мудрости Тиберия. Когда губернаторы римских провинций попросили его поднять налоги, император ответил: «Хороший пастух стрижет овец, а не сдирает с них шкуру». Тем не менее, некоторые налоги продолжают и сегодня удивлять налогоплательщиков.

Налог на загар в Германии

Так, в Эссене в Германии в сентябре 2010 года городские власти решили удивить владельцев соляриев и ввели «налог на загар» — 20 евро в месяц с каждого устройства для загара.

В Дании в 2011году введен налог на жир. Он распространяется на такие продукты, как сливочное масло и растительное масло для того, чтобы приучить людей есть более здоровую пищу.

Пальма первенства

Но пальму первенства, без сомнения, можно присудить деревне Нидерциммерн, в Тюрингии (Германия). Здесь муниципалитет продает жителям выбоины на дорогах по 50 евро за штуку. Имена покупателей будут увековечены на памятных табличках, вделанных в дорогу рядом с залатанными на их средства выбоинами. И что вы думаете? 257 ям уже продано.

По материалам: letemps.ch

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