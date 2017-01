Впервые лицом косметики Maybelline стал мужчина Мэнни Гутьеррес будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot. Американец Мэнни Гутьеррес стал лицом косметической компании Maybelline New York, пишет The Guardian. Бьюти-блогер – первый мужчина, ставший лицом рекламной кампании в истории марки. Он будет представлять тушь для ресниц The Colossal Big Shot. Гутьеррес завел видеоблог на YouTube в 2014 году. На его канал подписаны более двух миллионов человек. Он записывает обучающие видео о макияже. Мэнни выступает за права мужчин пользоваться косметикой и является открытым геем Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама