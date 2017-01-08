Верхний банер

Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

Хоккеист Фил Кессел не смог стать президентом США. Фото Instagram
08.01.17 17:10Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

По итогам голосования нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел занял 13-е место в штате

После обнародования результатов голосования на выборах президента США выяснилось, что 53 человека в двух округах Пенсильвании (Уэстморленд и Аллегейни) проголосовали за нападающего "Питтсбурга" Фила Кессела. Действительными стали только 49 голосов, так как 4 человека неправильно написали фамилию хоккеиста, пишет Eurosport.

"У людей была свобода выбора, и они приняли лучшее решение для себя", – заявил Кессел. По итогам голосования Кессел занял 13-е место в штате и третье среди персонажей, не имеющих отношения к политике: нападающего опередили Иисус (91 голос) и Микки Маус (58). В итоге Президентом США был избран Дональд Трамп.

Добавим, в сезоне НХЛ-2016/17 нападающий принял участие в 38 матчах, забросил 12 шайб и выполнил 26 передач.

Похожие новости

06.01.17 16:00Инаугурация президента Дональда Трампа 2017: все послы США покинут свой пост 20 января

21.08.15 13:49Пятнадцатилетний подросток из штата Айова вступил в президентскую гонку

19.10.09 07:31Новая украинская сеча

19.10.09 07:23В Украине началась предвыборная кампания

13.10.09 23:00Астролог: «Хорошие времена Украине сначала нужно заслужить»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 08.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:00Наводнение в Таиланде 2017: 12 человек погибли на юге страны из-за проливных дождей

19:29Власти Пекина решили создать экологическую полицию

19:07Необычные налоги в истории человечества

18:19В Южноукраинске горела многоэтажка

18:00Сменивший пол отчим Кардашьян запустил линию косметики

17:40Порошенко порекомендував українцям для читання шість книжок

17:10Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

16:35Областная филармония будет радовать Николаевцев своим репертуаром

16:22Украинцам осовременят пенсии, но не всем

16:0410 сильнейших снегопадов в истории

15:46Украина потратила 16 млн гривен на изготовление наград в 2016 году

15:338 января - праздник, именины, народные приметы

15:21Снегопады парализовали Стамбул: Босфор закрыт, рейсы отменены

15:00Беременная Полина Гагарина на Рождество катается на лыжах в Сочи

14:45На Николаевщине дотла сгорело кафе

14:26В Украине начался процесс формирования поместной церкви

14:01"Я не буду чистить им снег!" - Сенкевич

13:50Полиция Турции заявила, что новогоднюю бойню в ночном клубе устроил узбек

13:40Во Львове не выехали на работу 80% автобусов

13:39В Рождество в Украине погибли пять человек

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.12.16 20:123200

Пидручный: "Не хочу, чтобы этап Кубка мира прошел в Контиолахти"

25.12.16 20:342530

В Германии объявлена самая масштабная после Второй мировой войны эвакуация

25.12.16 20:534770

В Николаевском яхт-клубе открылась фотовыставка Юрия Першина

26.12.16 08:002290

Депутат Оппоблока купил летную школу в Швейцарии

Самые читаемые

05.01.17 14:0055690

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2213550

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:4011130

Скандал в Яремче. Видео

05.01.17 20:378600

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама