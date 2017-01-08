Беременная Полина Гагарина на Рождество катается на лыжах в Сочи

Популярная российская певица Полина Гагарина наслаждается отдыхом вместе с семьей на горнолыжном курорте в Сочи, посещая концерты и катаясь на лыжах, несмотря на беременность.

Полина Гагарина выбрала местом отдыха на рождественские каникулы крупнейший российский горнолыжный курорт «Роза Хутор», куда отправилась вместе со своей семьей и друзьями. Певица впервые побывала на этом курорте, но ее семья буквально сразу после приезда пришла в восторг от этого места.

На днях финалистка «Евровидения -2015» побывала вместе с детьми на концерте Егора Крида, который выступил в красной Поляне в день открытия музыкального фестиваля Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».

Накануне же Полина вместе с семьей и друзьями отправилась кататься на лыжах. Семейным снимком с горнолыжного склона Гагарина поделилась с подписчиками своего Инстаграм.

Однако, судя по всему, в этот раз певица выбрала роль наблюдателя, и не каталась, а лишь смотрела, как ее муж и сын спускаются со склона. Во всяком случае, на фото артистка, в отличие от ее любимых мужчин Андрея и Дмитрия Исхакова, запечатлена без горнолыжных ботинок и прочей «экипировки».

Видимо Полина, которая сейчас носит под сердцем второго ребенка, решила отказаться от спусков по крутых склонах, опасаясь за свое здоровье и жизнь своего будущего малыша.