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Литовское шоу "Угадай мелодию" закрыли за нацистское приветствие

08.01.17 08:36Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Литовское государственное телевидение LRT закрыло программу "Угадай мелодию", в одном из выпусков которой участница продемонстрировала нацистское приветствие.

Скандальный выпуск был показан в эфире в пятницу, 6 января: угадав мелодию, написанную литовским композитором-евреем, участница одной из команд выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней части губ.

Ведущие программы на скандальную выходку участницы никак не отреагировали, передает ТАСС. Программа "Угадай мелодию" идет в эфир в записи, однако эпизод с нацистским приветствием вырезан не был. Ведущие заявляют, что были уверены, что в эфир эти кадры не попадут.

"Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы", — заявил журналистам заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис. Он также принес зрителям извинения за инцидент.

Съемки очередного выпуска передачи отменены. Между тем, некоторые эксперты считают, что к LRT должны быть применены санкции.

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