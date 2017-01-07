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В Николаеве контролеры удерживали силой пассажирку троллейбуса - не понравилась дырочка в билете

07.01.17 17:30Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Две женщины-контролера не хотели выпускать пассажирку, придравшись к прокомпостированному билету. Дело закончилось вызовом полиции

Вчера, 6 января, в Николаеве контролеры решили показать свою "силу" и прицепились к женщине: якобы у нее неправильно прокомпостирован билет. Пассажирку удерживали силой, поэтому она была вынуждена обратиться в полицию. Об этом написал в «Фейсбуке» Юрий Барк, сообщает Depo.Миколаїв.

Инцидент произошел с Милой Юрченко, которая попросила Барка о помощи. Пассажирка ехала в троллейбусе №2. Две женщины-контролера удерживали силой Юрченко и не давали ей выйти на остановке, требуя оплатить штраф. "Все это они аргументируют тем, что им не понравилась дырочка на прокомпостированном Милой билете", - пишет Барк.

Пассажирка утверждала, что прокомпостировала билет именно в этом троллейбусе, чему есть свидетели. Контроллеры начали угрожать и ругаться с Юрченко и всеми в салоне, кто встал на ее защиту. Пассажирка вызвала полицию.

"Уточню, что по словам Милы и свидетелей, контролеры угрожали ей физической расправой, удерживали силой, хватая за руки и одежду, требовали деньги, не обращая внимания на то, что Мила имела билет. И билет, кстати, они забрали у нее еще в салоне, что не имели права делать. Билет является проездным документом и подтверждает право человека на поездку в пассажирском транспорте", - написал Барк.

Юрченко написала заявление на контролеров в полицию. В комментариях она отметила, что контролеры прибегали к оскорблениям: "Это действительно какой-то ужас, особенно когда пассажирам говорят скинуться и заплатить за меня штраф, а затем о том, что им не доплачивают и отчитываться не должны, тем более перед кем - никем, перед каки-то с улицы... Интересная деталь, когда два человека мне помогли выйти, мне в спину кричали (давали оценку) какие мужчины мне нравятся... ", - пишет Юрченко.

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