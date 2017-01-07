Неизвестные в балаклавах вчера перекрыли трассу Херсон-Николаев

Вчера в Николаевской области закрытую по указанию ГСЧС трассу М-14 на Херсон перекрыли вместе с полицией неизвестные в балаклавах, которые отказывались предъявить документы.

Об этом информирует Херсон online со ссылкой на очевидцев.

Из-за непогоды, сильного снега и гололеда спасатели сообщили о перекрытии трассы в Николаевской области. Как выяснилось, «перекрытие трассы» происходило довольно странным образом.

Херсонцы, которые возвращались в Сочельник домой, рассказали, с чем им пришлось столкнуться, чтобы «прорвать блокаду».

"Вчера в 17:30 новая полиция и неизвестные в балаклавах перекрыли трассу Николаев -Херсон, двумя фурами и БТР, мотивируя это приказом руководства и что никак не могут нас пропустить, поскольку дальше дорога перекрыта пожарным и нас все равно заставят вернуться", - рассказывает херсонка Елена Тарасова.

По ее словам, на пути из Одессы было два блок-поста, однако из самой Одессы и через Коблево транспорт пропустили без проблем. Сложности возникли только на трассе Николаев-Херсон.

"На просьбу представиться и назвать свои должности, правоохранители никак не отреагировали. Примечательно, что некоторые машины проезжали и в одном, и в другом направлении. На вопрос, почему их пропускают, а нас нет, ответы находили разные. Говорили, что они едут на «полигон» и это рядом, а водитель еще одного легкового автомобиля сообщил, что он за себя "договорился", - продолжила Елена.

По словам херсонки, "только после того, как пассажиры перекрыли движение, «старший» сказал: «Я сейчас позвоню и спрошу, можно ли пропустить ваш автобус, а вы пока пропустите машины» (мы не пропустили). И только после этого нам удалось уехать".