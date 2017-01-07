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Николаевский предприниматель считает, что исполком украшен лучше, чем главная городская елка

07.01.17 15:18Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский предприниматель Дмитрий Талпа рассказал смешную, но горькую правду о главной новогодней ёлке города.

Он выложил в Facebook фотографию засыпанной снегом центральной площади, сделанную издалека, на которой чётко видна новогодняя ёлка и главное городское учреждение. И снабдил его лаконичной подписью: "Тот самый случай, когда исполком украшен лучше, чем ёлка. С Рождеством!".

Николаевцы под постом Талпы высказали самые разные мнения, пишет Новостной Николаев. Кто-то посмеялся, что четыре прожектора и две гирлянды уже стали «сильным украшением». Кто-то напомнил о Рождестве, очищении душ и призвал «наслаждаться прелестями природы, а не масками величия». А кто-то предположил, что если так и дальше пойдёт, то в следующем году придётся водить хороводы не вокруг ёлки, а вокруг мэрии.

А кто-то выразил сожаление по поводу ещё и плохой организации новогоднего фейерверка. «Ёлку не видела , но салюты в этом году меня особо удивили. Таких печальных, как в этом году, по-моему, ещё не было», - написала одна из пользователей.

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Суббота, 07.01.2017

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