Николаевский предприниматель считает, что исполком украшен лучше, чем главная городская елка

Николаевский предприниматель Дмитрий Талпа рассказал смешную, но горькую правду о главной новогодней ёлке города.

Он выложил в Facebook фотографию засыпанной снегом центральной площади, сделанную издалека, на которой чётко видна новогодняя ёлка и главное городское учреждение. И снабдил его лаконичной подписью: "Тот самый случай, когда исполком украшен лучше, чем ёлка. С Рождеством!".

Николаевцы под постом Талпы высказали самые разные мнения, пишет Новостной Николаев. Кто-то посмеялся, что четыре прожектора и две гирлянды уже стали «сильным украшением». Кто-то напомнил о Рождестве, очищении душ и призвал «наслаждаться прелестями природы, а не масками величия». А кто-то предположил, что если так и дальше пойдёт, то в следующем году придётся водить хороводы не вокруг ёлки, а вокруг мэрии.

А кто-то выразил сожаление по поводу ещё и плохой организации новогоднего фейерверка. «Ёлку не видела , но салюты в этом году меня особо удивили. Таких печальных, как в этом году, по-моему, ещё не было», - написала одна из пользователей.