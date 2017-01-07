Григорий Лепс на фестивале «Рождество на Роза Хутор 2017» показал первую жену

Фестиваль «Рождество на Роза хутор» проводится уже в тритий раз. Среди гостей в Сочельник можно было увидеть не только преданных поклонников творчества Григория Лепса, знаменитостей, но и его старшую дочку Ингу с ее мамой (первой супругой исполнителя)– Светланой, которая впервые за долгое время посетила выступление экс-супруга.

Отметим, что Григорий Лепс более полугода готовился к фестивалю, закупая дорогостоящее оборудование и доводя до совершенства концертный зал «Роза Холл». Как говорят организаторы, по своему масштабу мероприятие переплюнуло даже «Евровидение-2009»: 6 января сцену украсили 22 поворотных экрана, а в сам православный праздник добавятся еще и декорации - второй площадкой для выступления артистов станет самый настоящий ледяной каток.

«На третьем по счету фестивале мы сделали упор не только на топовых звезд нашей эстрады, но и на молодых талантливых исполнителей. Поскольку звездный состав нашей страны колеблется в возрасте от 50 до 60 лет, я решил, что нужно давать дорогу молодым. Так что, в фестивале примут участие все артисты моего продюсерского центра. Они долго готовились к такому ответственному мероприятию, и порадуют зрителей не только своими песнями, но и дуэтами со мной»,- говорит Григорий Лепс.

Надо сказать, что подопечным ПЦ Лепса действительно удалось удивить публику. Так, например, композицию «Я тебе не верю», которую обычно певец поет вместе с Ириной Аллегровой, на этот раз с ним исполнила Алина Гросу, а песню «Зеркала», который все ассоциируют с голосом Ани Лорак, исполнила Татьяны Ширко.

Примечательно, что часть подобных дуэтов были созданы экспромтом, потому что несколько артистов не смогли поучаствовать в фестивале по личным причинам, появившимся в последний момент. Так, не смогли присутствовать Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Стас Михайлов и Алексей Воробьев.

«Часть моих друзей, к сожалению, не смогла прилететь в назначенное время из-за задержки рейсов в Московских аэропортах», - объявил Григорий Лепс со сцены, объясняя отсутствие заявленных звезд.

После открытия фестиваля исполнитель вместе с небольшой компанией около 30 человек - с семьей и подопечными продюсерского центра - отправился отмечать Рождество в один из ресторанов горнолыжного курорта «Роза Хутор». Кстати, его старшая дочь Инга, которая хочет пойти по стопам отца и как раз делает первые шаги на эстраде, поехала с отцом не в качестве подопечной ПЦ.

«Пока я плохо оцениваю Ингу. Пока она не является артисткой моего продюсерского центра. Ее шансы ее на успех - 50 на 50. Посмотрим, как будет стараться!» - сказал журналистам Григорий Лепс.