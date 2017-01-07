Продюсеры фильма «Викинг» объяснили главный смысл картины

Продюсеры фильма «Викинг», который стал главной сенсацией первое недели 2017 года, рассказали о том, в чем замысел этой картины.

Общаясь с журналистами, Константин Эрнст и Анатолий Максимов подчеркнули, что задача этого фильма была не пересказать историю Древней Руси. Этот фильм, по их словам, в первую очередь о личном выборе каждого человека, и о том, как решения могут влиять на ход истории.

«Нас обвиняют в том, что фильм состоит из сплошных исторических ляпов. Но о какой истории идет речь? В знаменитом «Гладиаторе» историки насчитали около 250 исторических ошибок. А ведь это фильм о хорошо задокументированной эпохе, о многократно описанных современниками событиях», - отметил Максимов.

Он подчеркнул, что в сюжете фильма воспроизведена «Повесть временных лет». Но и этот исторический документ, подчеркнул Максимов, был записан уже через 100 лет после смерти Владимира.

«Если кому-то не верится в происходящее, стоит прочесть саму «Повесть…». Это лучшее, что мы можем сделать для своей аудитории — подтолкнуть ее к самостоятельному ощущению своей истории, которая в равной степени принадлежит нам всем», - заявил Максимов, добавив, что фильм может подтолкнуть многих к изучению истории.

Как рассказал продюсер, еще во время работы над фильмом, команда ожидала, что после его выхода в прокат прозвучит много негативной критики. Но, тем не менее, фильм получил положительные отзывы. «А что касается негатива, то для нас важнее то, что нет промежуточных отзывов, а есть выраженная поляризация мнений», - отметил он.

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» вышел в прокат в последние дни 2016 года. Он стал лидером новогоднего проката в России и установил рекорд по сборам. Вокруг картины, которая в целом получила много положительных отзывов, разгораются жаркие споры. Так, в Сети уже появилась петиция, авторы которой требуют привлечь создателей «Викинга» к ответственности «за оскорбление чувств думающих».